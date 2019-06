Moíses Mamani se allanará a posible levantamiento de su inmunidad: "No estoy asustado" [VIDEO]

El congresista de Fuerza Popular, Moíses Mamani , reveló que se encuentra dispuesto a que lo investiguen sobre las acusaciones que pesan en su contra y reveló que se allanará a lo que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decida este miércoles.

La solicitud de la Corte Suprema obedece a una investigación en contra del parlamentario por presuntamente mentir en su hoja de vida para las elecciones congresales de 2016.

"Yo estoy esperando que me investiguen. Yo me allano al levantamiento de mi inmunidad, porque ese caso se archivó en dos ocasiones. Si la levantan mañana, si la levantan el miércoles. No estoy asustado. Yo me defenderé en los poderes competentes", refirió el congresista al ser abordado por Canal N.

Moíses Mamani sobre posible levantamiento de su inmunidad: "Yo me allano". (Canal N)

"Por propia voluntad yo me allano a que se me levante la inmunidad. Incluso quería solicitar, pero bueno, que se me levante. No tengo miedo, ni nada por el estilo", agregó.

Sobre el caso de la aeromoza, quien lo acusó de tocamientos indebidos, el congresista también mencionó estar dispuesto a que se investigue.