El abogado Eduardo Piaggio, quien se encarga de la defensa del congresista Moíses Mamani -denunciado por tocamientos indebidos- fue suspendido de una comisión al interior del Colegio de Abogados de Lima por tener una acusación similar, informó la decana de la institución.

La suspensión corresponde a la Comisión de Estudio de Género, Igualdad y no Discriminación, donde Piaggio era presidente, confirmó a Perú21 la decana del CAL, María Portocarrero.

"Como mujer repudio toda conducta que denigre nuestra integridad.

Como Decana, con acuerdo de la Junta Directiva, se suspendió al Dr. Eduardo Piaggio, de la Comisión de Estudio de Género, Igualdad y no Discriminación hasta el esclarecimiento de los hechos", escribió María Portocarrero en su cuenta de Twitter.

Piaggio, abogado de Mamani (Fuerza Popular), fue acusado el martes de tocamientos indebidos. Durante la emisión del programa ATV Noticias, la sobrina del letrado —quien pidió no divulgar su nombre— realizó esta denuncia vía telefónica.

"Bueno, yo me siento en realidad decepcionada de que esté defendiendo el caso del señor congresista, cuando fue él quien hizo el tocamiento indebido a una menor de edad, en este caso yo cuando tenía entre 11 y 13 años. Me dejó tan afecta que no recuerdo muy bien la edad que tenía y al ver que él defiende este caso, yo me siento burlada", narró la mujer en ATV.

Consultada por la decisión tomada por la Junta Directiva del CAL, la decana María Portocarrero señaló a Perú21 que cuenta con su total aprobación.

"Como vocera jurídica del movimiento 'Ni una menos, que pugna por los derechos de la mujer, y como mujer, repudiar cualquier acto que dañe la integridad de la mujer. Casos de violencia de género cuentan con mi total desaprobación", dijo Portocarrero a Perú21.

Tuit de María Portocarreto. Tuit de María Portocarreto.

​