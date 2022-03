El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, aseveró que no tenía conocimiento de que existía un proyecto de adelanto de elecciones y que este tema jamás fue abordado en el Consejo de Ministros.

“Yo no oí para nada del tema de adelanto de elecciones, ni siquiera lo he escuchado en ninguna ocasión. No tengo la menor idea, solo en la prensa lo he oído, en ningún momento he oído esas expresiones en el Consejo de Ministros”, refirió.

“No puedo opinar sobre eso porque es algo que no ha ocurrido, habría que preguntarle al presidente al respecto. Yo soy una persona muy pegada a las leyes, a la democracia, llega un momento en que las cosas son tan terribles que la población nos está castigando a todos, la población está harta de la confrontación”, agregó.

Su posición se suma a la de otros ministros como Dina Boluarte (Desarrollo) y Alfonso Chávarry (Interior) - este último en declaraciones a Perú21- quienes también han descartado que este tema se haya abordado en una sesión del Consejo de Ministros.

El pasado martes 15 de marzo, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, detalló que el jefe de Estado retrocedió en su intención de anunciar una iniciativa legislativa para adelantar las elecciones generales, en aras de lograr “un último intento de concertar” con el Congreso.

“Analizando la situación, el presidente dijo: nosotros somos demócratas, hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el Congreso, puede ser que lo logremos, no perdamos la esperanza doctor, me dijo”, narró.

