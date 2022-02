El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, dijo que ha conversado con el presidente de la República, Pedro Castillo, para recomendarle que tenga cuidado al momento de designar a funcionarios de confianza para evitar que se selecciones a personas que hagan daño al país en el Ejecutivo.

“Yo tengo confianza en el presidente. Yo le he sugerido que trate de ser más estricto con la selección porque es necesario para que el Estado no se haga de personas así. Justamente como él decía, hay gente que nos quiere hacer daño dentro del propio Estado”, aseveró en declaraciones a Exitosa este jueves.

Montoya dijo que Pedro Castillo le advirtió personalmente que “hay gente que trabaja en el Estado y le hace daño”, por lo que le pidió que tenga “los ojos bien abiertos”.

Modesto Montoya respaldó al presidente Pedro Castillo. (Exitosa)

“Cuando le paso estas inquietudes que veo en la prensa [...] él dice que no tiene en la mente todo lo que ha hecho la gente que viene y que ha apoyado. No es que él esté nombrando personas a propósito, sino que es gente que no le dice y él ha señalado, ha pedido públicamente que todos los que se le acerquen sean sinceros y digan todo su pasado y eso es muy difícil saberlo”, manifestó el ministro.

Modesto Montoya, en otro momento, comentó que percibe que vive en “dos mundos paralelos”, uno el oficial en el que participa dentro del Gobierno y otro que percibe a través de medios de comunicación.

“Me dicen que hay asesores que son los que gobiernan y yo francamente solo he hablado con el presidente directamente [...] En el Consejo de Ministros escucho cosas que me parecen correctas”, aseveró.

