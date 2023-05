Al estilo de los congresistas ‘mochasueldos’. La parlamentaria Marleny Portero López (AP) asegura haber donado hasta 200 sillas de ruedas a los más necesitados a través de su programa Ruta de la Solidaridad. Sin embargo, algunos trabajadores de su despacho también habrían tenido que ver en los donativos que la parlamentaria les atribuye como un acto “solidario”.

Según reveló Cuarto poder, del total publicado en redes sociales, Portero habría donado solo 60 sillas de ruedas. Muchas de las otras 140 sillas donadas se habrían conseguido presuntamente con dinero solicitado a trabajadores de su despacho. Ello, pese a que en el reglamento del Congreso está prohibido que un legislador reciba donativos.

“Tengo amigos que me ayudan y que siempre me han apoyado, amigos de la Iglesia, incluso mi colega Kelly Portalatino, la excongresista Lesly Lazo, son muchísimas”, aseguró en un inicio, pero, ante la insistencia del dominical, añadió: “Mira, una sola vez (he pedido donaciones) ahora que recuerdo. Una vez fueron creo que, si no me equivoco en diciembre de 2021, fueron dos chicas que trabajaron en Hambre Cero que apoyaron, pero voluntariamente y te las puedo nombrar. Fueron la señora Emy Silva y la doctora Flora Chávez, creo, que ellas donaron y apadrinaron un niño, pero ellas donaron porque ellas quisieron, yo sería incapaz de decirles”.

Extrabajadores y trabajadores del despacho de la congresista aseguraron a Cuarto poder que sí se les pidió un apoyo con sillas de ruedas. Esto pudo comprobarse a través de chats entre una colaboradora y la propia Portero. “La verdad es una sola y yo no sé por qué ella dice una cosa, es algo tan sencillo, o sea pedir una donación de una silla; si la pides, es porque necesitas regalarle a alguien”, expresó la exempleada sobre la negativa de la parlamentaria.

La congresista Portero asegura que los donativos que pidió a sus empleados fueron brindados por voluntad y no por asegurar su puesto en su despacho.





Se repite la historia

Portero se sumaría así a la nada privilegiada lista de parlamentarios ‘mochasueldos’, integrada por María Cordero, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Acuña, y a la que se sumó la semana pasada su compañero de bancada José Arriola, todos señalados por recortar el sueldo a sus trabajadores.





