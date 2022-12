“El Grupo de Alto Nivel hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores”. Este fue el llamado de atención que hizo la delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vino al Perú el 20 de noviembre, sobre la labor de la prensa peruana.

Tras escuchar a “varios actores” que señalaron que los medios de comunicación carecen de objetividad y “que en algunos casos hasta son desestabilizadores”, la misión concluyó que “la falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y/o periodistas” no es una justificación para alimentar discursos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión.

Esta “recomendación”, consignada en el punto 5 del informe preliminar que fue presentado ayer por el excanciller de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA, Eladio Loizaga ante el Consejo Permanente, sorprendió a los representantes de los gremios de prensa que se reunieron con su grupo.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, calificó las conclusiones preliminares como “decepcionantes”. “En la reunión que tuvimos el 22 de noviembre hubo una escucha activa y se dilucidaba el interés sobre los temas planteados, entonces, leer este párrafo preliminar es decepcionante”, expresó a Perú21.

Agregó que le resta credibilidad al trabajo de la misión no haber nombrado a “los actores” que acusaron a la prensa de ser agentes desestabilizadores de la democracia.

“Hay un ataque directo a la prensa y no citan fuentes, dicen “varios actores”. Conocemos a las asociaciones con las que se reunieron y no creo que hayan referido que los medios son desestabilizadores. Es extraño no leer ninguna línea sobre los problemas de acceso a la información, la estigmatización y los ataques a medios. Es triste que ese párrafo sea el resumen de la reunión”, acotó.

Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), cuestionó que se atribuya la crisis en Perú a la polarización y no a la corrupción.

“No mencionan los problemas de libertad de expresión por la gestión gubernamental y hacen un jalón de orejas a la prensa. Esto les resta crédito...Creo que era predecible porque había un acuerdo político para darle una mano al gobierno”, refirió a este diario.

En tanto, tal y como se observa en las conclusiones, la OEA señaló que la crisis se debe al enfrentamiento de poderes del Estado. El secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que “la democracia peruana está en cuidados intensivos” debido a “la guerra civil entre las instituciones públicas” y recomendó adoptar una tregua de 100 días para abrir paso al diálogo.

Esta fue la primera recomendación de la misión, que no precisó si intervendría como mediador en la búsqueda del consenso. Tampoco se hizo precisiones sobre las carpetas fiscales que sindican a Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal.

“Se omitieron los actos de corrupción”

Por Juan Jiménez Mayor //Exembajador de Perú ante OEA

El informe preliminar concluye en cinco puntos orientados al diálogo, la tregua política y señalan que, frente a cualquier impase del país, el Tribunal Constitucional y las instancias jurisdiccionales tienen que resolver las controversias. Esto es muy importante y es lo que no esperaba el gobierno. Algo que me llama la atención es que se haya omitido toda versión sobre los actos de corrupción del gobierno, y es que el origen de todo el problema es la corrupción.

Hay matices en el informe que creo que son positivos, pero se observa un sesgo que no va a ayudar a la primera recomendación; para que exista un diálogo, todas las partes del conflicto tienen que estar de acuerdo sobre el árbitro, y creo que la OEA no va a generar confianza para que los actores políticos lleguen a un consenso. Para eso me parece importante que la organización que pueda conducir este proceso sea la ONU, que tiene experiencia y profesionales técnicos especializados en mediación.

“No mencionan el supuesto golpe de Estado”

Por Carlos Pareja Ríos// Embajador (r)

Hay que resaltar que la misión no menciona ningún supuesto golpe de Estado. Recordemos que este grupo fue convocado ante la denuncia del presidente (Castillo) de un supuesto golpe, pero esto no está en las conclusiones. Lo que dice la misión es que hay una crisis de institucionalidad en Perú en “cuidados intensivos”.

Por otro lado, se ha hablado muy brevemente que las investigaciones contra el presidente deben continuar, pero lo que sí resulta muy importante es que le dan un enorme respaldo al Tribunal Constitucional y sus decisiones.

Entonces, lo principal del informe es que no han contemplado ningún intento de golpe de Estado e invocan al diálogo. Ante estas recomendaciones se debe tener en cuenta que este informe de la OEA no es vinculante, por lo mismo que no tiene tanta fuerza, pero, de todos modos, hay que ver los matices y la voluntad de los países miembros del Consejo Permanente para ver si tienen al menos cierta objetividad.

Tenga en cuenta

" Al omitir los actos de corrupción como elemento central de la crisis en Perú, se evidencia un sesgo ", dijo Ricardo Uceda, director del IPYS.

”, dijo Ricardo Uceda, director del IPYS. “Si realmente hubiera un espíritu de equilibrio, tendrían que haber sido un poco más críticos con el presidente”, refirió Carlos Anderson, congresista no agrupado.