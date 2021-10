Mientras que otros países de la región retornan a las clases semipresenciales y presenciales, el Perú aún no lo hace. La premier Mirtha Vásquez prometió en el Congreso, que la Educación debe ser una prioridad y por eso a julio del 2022 debería existir un retorno al 90%. Sin embargo, el Sutep, el sindicato de profesores ha puesto sus condiciones.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, en declaraciones a Perú21TV aseveró que no están en contra del retorno a clases. Sin embargo, las condiciones que el Estado debe de tomar en cuenta para el retorno y entre ellas está la vacunación. cuando ya se conoce que más del 84% de maestros están vacunados.

“Para asegurar la presencialidad, requerimos condiciones para el retorno lo más pronto posible. Es cierto que se ha avanzado en las vacunas, pero ¿A caso no es cierto que en los niños de 12 a 17 años se ha incrementado el contagio? Nosotros también somos padres de familia, y lo que queremos es que se acelere el proceso de vacunación tanto en los trabajadores de la educación como en los estudiantes”, aseguró.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, conversó con Perú21TV sobre el regreso a clases, entre sus principales demandas para retornar están una infraestructura sanitaria básica y las vacunas para el alumnado de 12 a 17 años.

También puso como una de las condiciones una infraestructura sanitaria básica y un cambio en el contenido de la currícula. Sin embargo, Norma Correa, investigadora y profesora de la Universidad Católica del Perú, en Perú21TV cuestionó cada una de las condiciones y recordó que la educación es un derecho constitucional.

“Hay un tema que es clave recordar, reabrir escuelas, regresar a la educación presencial no es un asunto de opinión, es un derecho y el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. (...)Entonces, en ese contexto nos encontramos en una situación de confrontación entre los sindicatos Sutep y Fenatep pero creo que el bien superior que es la educación de los niños está por encima de cualquier diferencia que podamos tener. Y las demandas de sindicatos hay que trabajarlas pero no se debe condicionar el retorno a clases para responder a las demandas sindicales porque eso es ir en contra de Constitución”, manifestó Correa.

La profesora e investigadora de la Universidad Católica del Perú, criticó que se condicione el retorno a las clases presenciales en las escuelas del país, por reclamos sindicales. Tras el reciente comunicado del Sutep, que demanda la vacunación de estudiantes y una infraestructura sanitaria.

Y, para el analista político Gonzalo Zegarra, la educación no se puede postergar ni un minuto más.

“La educación no se puede postergar indefinidamente ya van dos años que quieren que sean 3 que sean 4 años, cuando los colegios estén perfectos las deficiencias en infraestructura existían antes de la pandemia. No existe palabras para expresar la gravedad de este tema. Y que el Sutep aproveche esta situación para avanzar en sus demandas que pueden ser legitimas, pero no se puede condicionar el retorno a clases a eso”, enfatizó.

Además el analista coincidió con Correa en que los plazos para el retorno a la presencialidad deberían tomarse en cuenta desde diciembre y así incentivar el retorno a clases de más niños.

VIDEO RECOMENDADO:

Movadef presiona a jueces para que liberen senderistas. Además, Perú Libre presenta proyecto para suspender la erradicación de hoja de coca. Y audios hunden al gobernador Cáceres Llica. Conversamos con Lucio Castro de Sutep sobre su comunicado y el regreso a las clases presenciales y con la especialista Norma Correa.