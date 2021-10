La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, lamentó que dentro de los partidos políticos no prime la sensatez. Sus declaraciones se dieron al ser consultada sobre la negativa de Perú Libre de darle el voto de confianza al Gabinete que ella preside.

En diálogo con TV Perú, la titular de la PCM pidió a las fuerzas políticas poner por delante las necesidades de la población y no las confrontaciones entre poderes del Estado.

“Lamento que dentro de los partidos a veces no prime la sensatez, necesitamos saber que la estabilidad del Estado es necesaria para sacar adelante a la población, necesitamos solucionar los problemas la salud y la alimentación, no estemos enfrascando en procesos que no son saludables”, dijo.

“Dentro de los partidos debemos pensar en lo que es la democracia y en para qué sirve, todos debemos trabajar para la gobernabilidad, espero que los partido reflexionen. Debemos mirar qué estrategias ponemos en marcha para atender las demandas de la población”, agregó.

Las declaraciones de Vásquez se dieron luego de que participara en la inauguración del Centro de Cooperación en Gobierno & Transformación Digital de Perú y Corea. En el evento participó Seungbae Yeo, ministro adjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea.

Se tiene previsto que el Gabinete Mirtha Vásquez pida el voto de confianza dentro de los 30 días luego de asumir el cargo. Ayer, la primera ministra anunció el inicio de las rondas de diálogo con otras fuerzas políticas del Parlamento, las cuales iniciarán con una reunión con la titular del Congreso, María del Carmen Alva.

La palabra de Cerrón

Es mañana, el secretario general del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, compartió un documento con los acuerdos de la última Asamblea Nacional. Además de anunciar que no darán la confianza al Gabinete, se anuncian sanciones, expulsiones y la recomposición de la bancada oficialista.

El pronunciamiento, que también fue difundido por redes sociales, afirma que el Gobierno ha “girado hacia la derecha” por la presencia de ministros “caviares”. También se descarta que la presencia de Betssy Chávez y Dina Boluarte signifiquen una presencia de Perú Libre en el Gabinete, pues sus designaciones no fueron coordinadas.

“Existe un inagotable grito político del Gobierno y de Gabinete Ministerial hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufrutuan el financiamiento exterior, de las patronales internacionales y del propio Estado”, dice el comunicado de Perú Libre.

“Condenamos la filtración de información de asuntos internos de Perú Libre y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo se dará inicio al proceso disciplinario respectivo”, agrega el documento.

