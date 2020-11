La titular del Congreso, Mirtha Vásquez , señaló este sábado que ha denunciado las amenazas que recibió a través de las redes sociales y mensajes a su teléfono, en los que la responsabilizan por no incluir en la agenda de debate del Pleno el proyecto de ley sobre la devolución de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“En principio me comenzaron a llegar amenazas vía las redes sociales, vía los teléfonos y luego aparecen sistemáticamente, a la vez, todos estos carteles donde ponen mi fotografía, me amenazan de muerte […] En las redes sociales, en los mensajes personales, ahí se han dejado varios de estos [mensajes] diciendo que se acaba mi tiempo. Bueno, una serie de amenazas que creo que no puede ser parte de la política”, declaró a RPP Noticias.

“La Policía detectó, se acercó a mí, hemos conversado, ellos están tomando las medidas necesarias, yo he tenido que proceder a hacer una denuncia porque, comprenderán que esto no se puede llamar política”, agregó Mirtha Vásquez.

El último viernes, la Mesa Directiva del Congreso aclaró que será la Junta de Portavoces la que definirá si se incluye o no el proyecto de ley sobre la devolución de aportes a la ONP en la agenda del próximo Pleno.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Mesa Directiva -que preside Mirtha Vásquez- reconoció que la Junta de Portavoces solicitó el jueves la firma de un acta virtual para incorporar el debate de la referida propuesta. Pese a no ser un trámite regular, se facilitó el mismo al ser un pedido de varios voceros.

“Sistemáticamente apareció una campaña muy dura en contra de mi persona, en donde sugerían responsabilidad sobre mi supuesta negativa a incluir este tema en la agenda. La Mesa Directiva sacó un pronunciamiento incluso diciendo que eso no depende de nosotros”, explicó la presidenta del Congreso.

Además, detalló que en la primera reunión de la Junta de Portavoces se plantearon varios temas y se priorizaron para el debate los relacionados a derechos laborales y la descentralización.

Vásquez calificó de “saludable” que bancadas como la del Partido Morado y Alianza para el Progreso, se hayan pronunciado en contra de estos mensajes de ataque.

“A mí me parece bien saludable que ayer los partidos políticos hayan marcado [distancia] de estas prácticas. Hubo pronunciamiento de parte de APP, del Partido Morado, varios partidos, diciendo ‘hay que rechazar, esto no es política de ninguna manera’. De ninguna manera se puede llamar política el tema de los insultos, de los agravios”, dijo.

