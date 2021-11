No solo el presidente Pedro Castillo guarda silencio. Ahora también la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se ha hecho de esta “estrategia” para evitar pronunciarse sobre temas importantes de coyuntura, como los escándalos que giran en torno a los miembros de su gabinete. Desde el polémico exministro del Interior Luis Barranzuela hasta el cuestionado titular de Defensa, Walter Ayala, Vásquez no ha hecho más que enviar cartas y reunirse a puerta cerrada con el presidente.

El 31 de octubre, Luis Barranzuela, siendo aún titular del Interior, hizo una reunión social y la premier le envió un oficio llamándole la atención. El último jueves, repitió el gesto. Esta vez con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, para pedirle que priorice las negociaciones del gas de Camisea. Ayer remitió un tercer documento solicitándole al titular de Transportes, Juan Silva, que aclare la salida de la jefa de la Sutran y el nombramiento de su cuestionada sucesora.

A la par, sin embargo, la jefa del gabinete no tiene reparos en reunirse con personajes cuestionados como el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín, a quien, desde diversos sectores, se ha cuestionado por su falta de idoneidad para desempeñar el cargo.

Para la oposición, la situación de la primera ministra no es clara. El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, lamentó que esta siga el “ejemplo” del presidente Pedro Castillo. “Este gabinete no tiene un norte y ella es la principal responsable política. Nosotros tenemos que ejercer una fiscalización y control; si no se cambia a los ministros cuestionados, nosotros lo corregiremos por la vía constitucional”, advirtió a Perú21.

En diálogo con este diario, Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, respaldó la postura de Vergara, mientras que Roberto Chiabra, de APP, advirtió que Vásquez se habría “dado cuenta de que no tiene autoridad sobre los ministros” y de ahí su comunicación epistolar con ellos, “lo que hace ver sus limitaciones en el gabinete”. “Su ausencia en los 100 días, en Ayacucho, es una forma de mostrarle su molestia al presidente. La pregunta es: ¿si la situación es así, por qué no renuncia?”, acotó. Desde Fuerza Popular, en tanto, señalaron que este “es un gabinete que no tiene la confianza para gobernar”.

RELACIÓN EN CRISIS

Para el analista político José Carlos Requena, es notoria la crisis entre Castillo y su premier. “Hubo varias señales, no acompañó a Castillo a Ayacucho a presentar el balance de los 100 días, anunció medidas sobre Ayala y al final no pasó nada. Sus oficios denotan que, al interior del Ejecutivo, su voz no tiene eco, y hasta puede que esté evaluando su propia permanencia”, sostuvo.

DATOS

La presidenta del Consejo de Ministros participó ayer en un evento oficial de la Policía Nacional encabezado por el presidente Pedro Castillo. No dio declaraciones.

El congresista oficialista Guillermo Bermejo acusó ayer a la premier de “ chantajear ” al jefe de Estado con renunciar al cargo “si un ministro no es de su agrado”. “ Nadie es indispensable, las puertas siempre están abiertas ”, comentó.

” al jefe de Estado con renunciar al cargo “si un ministro no es de su agrado”. “ ”, comentó. “Se dio la confianza con la esperanza de que saquen a ciertos ministros, pero no lo hicieron”, dijo el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara.

