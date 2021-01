La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez , hizo un llamado para que las autoridades puedan garantizar a la ciudadanía que las elecciones generales del 11 de abril se podrán realizar cumpliendo con los protocolos de seguridad contra el coronavirus (COVID-19), en un contexto en el que algunos sectores piden que se posterguen por la segunda ola de la pandemia.

“Estamos al momento de decir que las elecciones son posibles de llevar a cabo y para el tema de la gobernabilidad, es muy importante que le den la seguridad a los electores que podemos llevar adelante este proceso con las condiciones adecuadas”, declaró en una entrevista a Willax TV.

Esta semana, Martín Vizcarra, expresidente y candidato al Congreso por el número 1 de Somos Perú en Lima Metropolitana, consideró que se debían postergar las elecciones del 11 de abril hasta el 23 de mayo para evitar el pico de contagios que el Perú estaría atravesando en esas fechas.

Vásquez comentó que las elecciones son fundamentales y que se deben llevar a cabo en las fechas ya consideradas en la agenda que han programado los entes electorales.

“Las elecciones nos aseguran gobernabilidad democrática en este país, algo tan necesario sobre todo en momentos de crisis”, insistió, para luego descartar que dentro del Congreso se haya hablado de la posibilidad de postergar las elecciones.

De otro lado, la presidenta del Poder Legislativo destacó que la Comisión Permanente haya aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el exjuez supremo César Hinostroza y los exmiembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera y Guido Aguila.

“Esta denuncia llevaba 30 meses estancada y hoy le hemos dado viabilidad en la Comisión Permanente, hemos dado un gran paso adelante y ya logramos aprobar estas denuncias”, comentó.

Vásquez detalló que se ha dejado pendiente la aprobación del informe final contra los otros dos exconsejeros del CNM Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez porque no pudieron ejercer su derecho de defensa, ya que la notificación que enviaron a sus domicilios no fue recibida porque no había nadie en las direcciones que consignaron.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse