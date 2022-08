Deslinda responsabilidad. La expresidenta del Consejo de Ministros (PCM) Mirtha Vásquez negó que haya buscado favorecer a la Municipalidad de Anguía-Chota (Cajamarca) con la aprobación de un presupuesto por S/29 millones que otorgó a través del Decreto de Urgencia N°102 (DU), del 29 de octubre del año pasado.

El referido decreto contó con las rúbricas del presidente Pedro Castillo, el ministro Geiner Alvarado -entonces titular de Vivienda-, y los entonces funcionarios Mirtha Vásquez (PCM) y Pedro Francke (Economía).

“Como todos los Decretos de Urgencia, en realidad, parten de las iniciativas de los ministerios, varios sectores requerían presupuestos y el MEF (Ministerio de Economía) aceptaba estas solicitudes por política de aceleración de inversiones”, dijo a Perú21.

Señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo la evaluación técnica, mientras que PCM evaluó los temas generales de procedencia. “Los sectores no dan cuenta de qué municipalidades recibirán los recursos. No discutimos a detalle qué proyecto sí, qué proyecto no. No es nuestra competencia”, advirtió.

“Sería una pena que estos fondos entregados a Vivienda se hayan malutilizado y privilegiado algunos intereses”, anotó la también excongresista.

Además, Vásquez cuestionó que Geiner Alvarado haya sido movido del Ministerio de Vivienda a la cartera de Transportes a pesar de que bajo su gestión sucedieron estas entregas millonarias de presupuesto a Anguía, que hoy están siendo investigadas por la Fiscalía.

Alvarado López es sindicado como el ‘lugarteniente’ de la red criminal encabezada por el mandatario Pedro Castillo, que junto al alcalde Anguía, José Medina -detenido preliminarmente-, direccionaban obras para sus allegados.

“Cuando un alto funcionario tiene este tipo de cuestionamientos, lo mejor es dar un paso al costado, mientras termine las investigaciones”, concluyó.