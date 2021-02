La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, cuestionó este domingo que altos funcionarios del Poder Ejecutivo se hayan puesto “por delante de los ciudadanos” y hayan recibido dosis de la vacuna contra el COVID-19 que estaban destinadas para el equipo de los ensayos clínicos que el laboratorio Sinopharm realizó en el país.

Vásquez dijo sentir “indignación” tras darse a conocer que la canciller Elizabeth Astete recibió la primera dosis de la referida vacuna y e instó al Gobierno a transparentar la información.

“Siento mucha preocupación por esta situación y como peruana siento indignación”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“Creo que en este momento tan delicado [...] con los muertos y personas enfermas que tenemos no podemos permitir que se nos esconda información, que no sean transparentes, que los funcionarios de primer nivel se aprovechen de los cargos para pensar primero en su bienestar y no en el de miles de peruanos, sobre todo los que están en primera línea enfrentando esta crisis”, señaló.

Vásquez indicó que el Legislativo iniciará investigaciones para determinar las acciones legales que se deben realizar en contra de los funcionarios públicos que hayan recibido la vacuna.

“Lo que está saliendo a la luz es bastante grave, como Parlamento nos toca hacer investigaciones correspondientes. Y también acciones legales. Usaremos todos los mecanismos”, manifestó.

“Si había estas dosis extras de vacunas se debió decir y transparentar quiénes fueron inoculados”, añadió.

