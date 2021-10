La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, afirmó que no puede asegurar que la evaluación de los ministros culmine antes del voto de confianza en el Congreso de la República, es decir, el 3 de noviembre, un día antes de que el Pleno evalúe su investidura.

En declaraciones a RPP TV, enfatizó que no se puede condicionar el voto de confianza al cambio de algunos ministros y remarcó que es una “especial interesada” en que los funcionarios cumplan con los requisitos de “idoneidad” y “capacidad”.

“Hay pedidos de que se puede evaluar algunos ministros. Le he manifestado a las diferentes bancadas, con mucha transparencia, que ese proceso está en marcha, pero no podemos asegurar que esa evaluación termine antes de que se produzca el voto de confianza”, expresó.

“Nosotros tomamos muy en serio las preocupaciones. Soy una especial interesada en que los funcionarios que estén ahora en el Gobierno cumplan con los requisitos de idoneidad, de capacidad, eso está a mi cargo, lo estoy revisando, pero creo que esa no debe ser una condicionante”, agregó.

Vásquez Chuquilín también reveló que les pidió a varias bancadas pruebas de supuestas vinculaciones del ministro de Educación, Carlos Gallardo, con el terrorismo, denuncia que calificó de “gravísima”, pero ninguna lo ha hecho hasta el momento.

“Yo les he pedido a todas las bancadas que han hecho ese tipo de vinculación que me entreguen alguna prueba. Tengo que decir que ninguna me ha acercado ningún medio probatorio. Se toma por supuesto la preocupación, pero hay que verificar todas esas imputaciones que se les hacen”, subrayó.

Finalmente, la primera ministra advirtió que para ella existen “indicios” de la existencia de un plan en marcha para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, y consideró que ese hecho no solo es “grave”, sino “ilegal”.

“Por desgracia yo diría que hay varios indicios de eso (de un plan en marcha para vacar a Pedro Castillo). Hay mucha gente hablando de manera muy ligera sobre vacancia presidencial, gente incluso haciendo campaña. Hemos visto cómo medios de comunicación e investigación sacan que incluso empresarios están comprometidos con eso”, acotó.

“A mí eso no solamente me parece un asunto grave, sino ilegal. Estamos frente a un gobierno constitucionalmente elegido y creo que en el marco de la democracia todo el que se preste de ser demócrata no puede de ninguna manera hablar de estos mecanismos de vacancia. Eso no se puede admitir, hay que defender no solo la estabilidad, sino la democracia en todo su sentido en este momento”, sentenció.

