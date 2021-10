Para el congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, el gabinete de Mirtha Vásquez no debería obtener el voto de confianza, tras la insistencia del Ejecutivo de mantener a dos ministros cuestionados: Luis Barranzuela y Carlos Gallardo.

“Yo he señalado desde un primer momento que si la ministra Vásquez quería el voto de confianza lo primero que debió de hacer es sacar a los ministros cuestionados en el gabinete. No sé qué más quiere saber para decir que es una persona que no califica para el cargo. Yo ya tengo mi posición, pero en la bancada decidirá el lunes”, dijo.

Perú21TV conversó con el congresista de Alianza Para el progreso sobre la la última encuesta Datum, la desaprobación del presidente Castillo, los temas prioritarios de la ciudadanía y el voto de confianza del gabinete Vásquez.

Además , se refirió a la aprobación del presidente Castillo, que registró la encuesta Datum con 4 puntos menos respecto al mes anterior.

“¿Dónde está el gobierno del pueblo? Cuando nombran a un ministro del Interior abogado de ‘los dinámicos del centro’ relacionados con denuncias de lavado de activos, con financiamiento ilícito a la campaña. Los ciudadanos se preguntan ¿Cuál es el cambio? La gente de verdad esperaba un cambio pero qué cambio podría tener si nombra a un gabinete que no lo ayuda a gobernar (Pedro Castillo). El presidente no está leyendo la realidad”, sostuvo Chiabra.

