Mirtha Vásquez: Junta de Portavoces evaluará este jueves estado de comisión especial del TC

La presidenta del Congreso , Mirtha Vásquez, señaló que este jueves 10 de diciembre, la Junta de Portavoces evaluará y determinará qué pasará con la comisión especial encargada de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“Hemos quedado en que el jueves vamos a tener una nueva Junta de Portavoces, donde tomaremos una determinación mirando cuál es la salida más adecuada porque si bien es cierto, claro, hay posiciones respecto a que nosotros no deberíamos ser el Congreso que elige a los representantes del Poder Judicial, lo cierto es que también es una obligación que ya está establecida”, afirmó en diálogo con Canal N.

Este lunes, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado y Somos Perú, ratificaron su posición de retirarse de la comisión especial encargada de la elección de los magistrados para el TC y que sea el próximo Legislativo el encargado de cumplir con esta tarea.

“Tenemos que encontrar una salida, la más adecuada posible, que también responda a la necesidad de que el Congreso cumpla con estas obligaciones establecidas en la propia Constitución”, sostuvo Vásquez al respecto.

Indicó que, pese a que el tema se evaluó en la Junta de Portavoces de hoy, no se llegó a un acuerdo, ya que hay posiciones contrarias sobre la elección de magistrados.

“Hoy hemos tenido una reunión de la Junta de Portavoces y hemos planteado este tema. La mayoría de partidos políticos han manifestado su voluntad de retirar a sus representantes de esta comisión, hay algunos que evalúan que, en efecto, ya no debería seguir adelante esta elección de magistrados. Hay otras posiciones que tienen que ver con el tema de cómo retomamos esta elección, pero en otras condiciones y justo hoy estuvimos evaluando esto. Todavía no hemos llegado a un acuerdo”, dijo.

En otro momento, Mirtha Vásquez detalló que el último viernes el oficial mayor, Javier Ángeles Illmann, presentó su carta de renuncia al cargo por “razones personales”. Señaló que aún no se ha definido quién lo reemplazará.

“El señor Ángeles, que es un excelente oficial mayor, el día viernes se me acercó para manifestarme su deseo de renunciar en muy buenos términos. Él y yo y toda la Mesa Directiva hemos tenido estos días un trabajo muy coordinado, yo respeto mucho su trabajo, pero él tiene razones personales para dejar la Oficialía Mayor, no hay ningún motivo particular de por medio. Lo hemos conversado de manera muy amigable, entonces, él ha presentado su renuncia”, precisó.

“Nosotros todavía no definimos quién entraría a la Oficialía Mayor, lo estamos evaluando, esa es una decisión que también se tiene que comunicar al Consejo Directivo, el viernes tenemos una reunión y ahí lo definiremos, quién es la persona del servicio parlamentario que asumirá en lugar del señor Ángeles”, agregó.

“Buena decisión” el cambio de ministro

La titular del Congreso también se pronunció por la renuncia de Cluber Aliaga al Ministerio del Interior y la designación de José Elice en el cargo. Consideró que Aliaga fue la persona “incorrecta” para estar al frente de dicha cartera, tras sus comentarios en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, en los que aseguró que los manifestantes que participaron de las marchas en contra del gobierno de Manuel Merino tuvieron una actitud violenta y realizaron agresiones “delincuenciales” hacia las fuerzas del orden.

“El hecho de que el ministro del Interior haya tenido estas declaraciones tan lamentables, en medio de circunstancias en que el propio gobierno del presidente [Francisco] Sagasti ha reconocido que se necesita una reforma [policial] porque hay serios indicios y pruebas de que la policía habría cometido excesos y esas declaraciones contradiciendo la política del propio presidente, me parece que siendo lamentables y desafortunadas, es una buena decisión de parte del Ejecutivo cambiar a la persona que, sin duda, fue la incorrecta, que no se escogió de manera adecuada porque no puedes poner al frente de un ministerio tan sensible a alguien que no comparte las miradas, los enfoques de alguien que está queriendo generar políticas acordes con los derechos”, enfatizó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Mirtha Vásquez: Junta de Portavoces evaluará este jueves estado de comisión especial del TC