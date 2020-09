La vicepresidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) habla sobre los reveses que hay en su grupo para abordar los casos de José Luna Morales (Podemos Perú) y Martha Chávez (Fuerza Popular).

Como se sabe, a Vásquez también la han denunciado por haber solicitado que se reconsiderara la votación con la que sus colegas salvaron al congresista Luna de ser investigado por las deudas que tenía con sus trabajadores y sus contradicciones al respecto.

¿Por qué se suspendió la sesión de la Comisión de Ética del sábado?

Creo que han sobrevenido situaciones inesperadas como el Pleno Mujer y yo entiendo que esto hace poco posible que se pueda realizar la sesión, pero sí estoy llamando la atención porque no podemos decir: “se suspende hasta nuevo aviso”, sino que debemos generar rápidamente un plan para poder reactivar las reuniones y que podamos hacer varias sesiones extraordinarias y así recuperar el tiempo, de lo contrario se puede interpretar esto como una dilación que pretende el blindaje. Yo no quiero creer eso, no quiero pensar que hay una dilación calculada, dado que hay varios casos delicados. Por eso yo dirigí una carta pidiendo que establezcamos un plan para dar muestra que queremos avanzar y que las dilaciones han sido involuntarias.

¿Hay una dilación involuntaria en el caso del congresista José Luna?

Yo no tengo elementos para decir que hay una planificada demora, pero sí me parece que hay casos delicados que se están postergando. Si cualquier motivo va a ser un pretexto para seguir diciendo que no se pueden resolver las cosas, se generan suspicacias.

Así como la denuncia en su contra por pedir la reconsideración del voto en el caso del congresista Luna.

Sí pues, genera suspicacias. Una denuncia tan absurda y sin fundamentos se puede interpretar como un mecanismo de amedrentamiento.

¿Ha surtido efecto esta suerte de advertencia?

He hablado con el presidente de la comisión (César Gonzales Tuanama) y hemos quedado en conversar esta semana para fijar reuniones prontas y ese puede ser un buen gesto de reacción para reanudar este asunto.

¿Es urgente que la comisión aborde el caso de la congresista Martha Chávez?

Estaba agendado el tema para esta semana, entonces creo que sí es importante visibilizar que hay una intención de asumir casos como ese.

La finalidad de la Comisión de Ética es velar por el correcto comportamiento de los congresistas ¿cree que los miembros de la comisión han actuado a la altura de su responsabilidad?

Creo que hay varias cosas que están siendo cuestionadas respecto al comportamiento que tienen algunos colegas y yo espero que hagamos el esfuerzo en la comisión de determinar si es que persistieron los comportamientos que lindan con lo antiético y que se puedan corregir vía una sanción, esa sería la mejor muestra de que queremos cambiar y que el Congreso quiere comportarse a la altura de la responsabilidad que le ha entregado el pueblo.

¿Percibe que hay algún tipo de blindaje?

Yo no podría decir que lo hay, pero creo que si seguimos emitiendo votaciones donde ni siquiera las investigaciones preliminares se inician, se podría interpretar que sí.

¿Qué casos hay pendientes y cuáles considera que son los más prioritarios?

Hay algunos casos que tienen mayor significancia y gravedad, aquellos que agravian derechos de terceros, creo que esos se deberían priorizar.

¿Estamos hablando de la congresista Martha Chávez?

Es uno de los casos.

¿Cuándo será la próxima sesión de la comisión?

Aun no tenemos fecha, pero es posible que sea esta misma semana.

