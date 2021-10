Anthony Laub, especialista en energía y minas: “El discurso quedó muy flojo”

El discurso quedó muy flojo. Se menciona la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que es un proyecto de larga data. Luego se menciona a Quellaveco y este es un megayacimiento que ya había sido lanzado. No han dicho nada sobre los proyectos mineros. No dicen cómo se van a destrabar proyectos mineros por más de US$60 mil millones. Esas son las cifras que necesitamos, que se multiplican en otros sectores.

El discurso me ha decepcionado, es vacío, sin perspectiva económica. En cuanto al gas, la realidad dice que el Estado ha sido incapaz de generar incentivos suficientes para generar infraestructura de gas natural y dudo mucho que ahora vaya a ser capaz de generar una política que involucre el desarrollo de miles y millones de dólares de infraestructura en tubos. Esto es muchísimo dinero. Habiendo escuchado hace dos o tres semanas que se iba a nacionalizar el gas, ¿qué inversionista va a atreverse a venir a invertir millones de dólares si no sabe cómo se va a ejecutar?

Además, hoy pedir facultades para legislar sobre temas tributarios es irresponsable. El 80% de la población es informal. ¿O la reforma es solo para el 20% que tributa? No se entiende.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia: “Barranzuela pasará factura”

Me preocupa que pidan facultades delegadas en materia tributaria. No se las daría, no es un incentivo positivo en términos de confianza. Y no me parece una buena señal que permanezca el ministro del Interior, Luis Barranzuela, y menos que no haya habido los términos correctivos.

Están cometiendo el mismo error que el gabinete Bellido al permitir que ministros cuestionados por acciones concretas, por acciones que perjudican al Gobierno, continúen, tal como lo ha hecho el ministro del Interior con el tema de DEVIDA en el Vraem, la hoja de coca y los cultivos alternativos. Creo que eso les va a pasar factura, no creo que en los votos, pero más temprano que tarde traerá dificultades para la gobernabilidad.

Sobre la Asamblea Constituyente, creo que hizo bien la premier en no pronunciarse, pero creo que habría hecho mejor si hubiera ratificado lo dicho antes (que la Constituyente no es una prioridad).

Durante la introducción de su mensaje, la premier dijo que se hará un pacto que beneficie a todos los peruanos, un renovado pacto constitucional, y eso me parece bien. Tenemos que ver y vigilar las acciones concretas.

José Carlos Requena, analista político: “El presidente necesita anclaje legislativo”

El gabinete de Mirtha Vásquez tiene dos pasivos: Luis Barranzuela y Carlos Gallardo; las acciones de control que vengan serán sobre ellos. Esta votación será mucho más ajustada que la de Guido Bellido. Y ahí el comportamiento de la bancada oficialista será clave, no solo hoy, sino a futuro. Hay que ver cuántos votan a favor, cuántos en contra y cuántos se abstienen.

El presidente debe ser consciente de que necesita algún anclaje legislativo para no estar huérfano y no caer en una inestabilidad recurrente. Vamos a ver si lo forja. Si Mirtha Vásquez se termina de asentar en el puesto, algunas señales del rompimiento con Vladimir Cerrón podrían existir.

El contenido del mensaje y el énfasis que puso en su discurso va con el gobierno de Pedro Castillo. Creo que ha presentado un plan. Hay que ver qué parte se puede ejecutar. Ha tenido un poco de realismo porque el plan no apuntaba a mañana, sino a algunos plazos para el segundo trimestre de 2022; entonces, vamos a ver que supere este primer escollo, el voto de confianza, y veamos qué tanta estabilidad podrá tener la premier y si hará cambios en algunos ministerios cuestionados.

