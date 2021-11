La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, respondió a las críticas que recibió de la facción de la bancada Perú Libre, que votó en contra de otorgarle la confianza al gabinete, al asegurar que lo que el Gobierno ha planteado hasta ahora es lo mismo que hizo Guido Bellido antes de dejar el premierato.

“[La facción de Vladimir Cerrón, ¿es oposición?] Espero que no porque, en verdad, lo que ellos planteaban, todos esos cuestionamientos que se hacían en el fondo no tienen mayor asidero. Decían que la política de Gobierno ha cambiado pero en realidad los reto a que revisen lo que Guido Bellido presentó la primera vez que se pidió el voto de investidura y, en realidad, es lo mismo que hemos presentado”, declaró a Exitosa.

La bancada de Perú Libre votó de manera dividida este jueves 4 de noviembre. Solo 19 de los 36 congresistas oficialistas votaron a favor de la confianza. En contra lo hicieron 16 legisladores, incluyendo a Guido Bellido, el vocero Waldemar Cerrón y otros militantes del partido liderado por Vladimir Cerrón.

Mirtha Vásquez respondió a la facción de Perú Libre que votó contra la confianza. (Exitosa)

“Yo llegué cuando la política de Estado estaba aprobada y discutida con Guido Bellido y su gabinete. No he tenido margen de hacer mayores cambios o aportes. Se presentó lo mismo y es extraño que digan que la política se ha derechizado”, aseguró la primera ministra.

Mirtha Vásquez, incluso destacó, que Bellido Ugarte, en su presentación ante el Congreso, no mencionó de ninguna manera que se deban realizar cambios en la Constitución, algo que ahora Perú Libre exige y puso como obstáculo para otorgar la confianza.

“Cuando Guido Bellido pide el voto de investidura se invisibiliza totalmente el tema de la nueva Constitución [...] Guido Bellido no dijo ni una sola palabra sobre ese tema y creo que en esta oportunidad, incluso ayer lo dije, es un tema que seguro no está dentro de las diez políticas del Estado porque en realidad es un proceso que construir con la población y es legítimo que se haga [...] Guido Bellido no quiso tocar una sola palabra de ese tema y es curioso que todo ese sector reclamaba que yo no lo haya dicho o no lo haya mencionado”, manifestó.

Saluda apoyo de bancadas

Mirtha Vásquez, en otro momento, reconoció que bancadas como Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular y Podemos Perú hayan votado en bloque o en casi su totalidad a favor de otorgar la confianza al gabinete, a diferencia de sectores “radicales” como Fuerza Popular y un grupo de Perú Libre.

“Me parece que es sintomático que sectores que son absolutamente antagónicos, pero además radicales, se hayan opuesto al voto de confianza. Eso tiene que tener una lectura porque creo que necesitamos reflexionar qué significa esto en el marco de un país que quiere realmente empezar a solucionar sus problemas; esto no ayuda”, comentó.

“Entro a la reflexión que hay sectores que de ninguna manera comulgan con nuestras formas de pensar ideológicamente, están en sectores que no comparten nuestras miradas pero, a la vez, tuvieron suficiente madurez para entregarnos ese voto de confianza sabiendo que de por medio está el país”, concluyó.

