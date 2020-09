Un nuevo audio propalado por ‘Panorama’ muestra las coordinaciones entre Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, asistente del Despacho Presidencial, para negar las visitas del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

Según dicho programa, el audio fue grabado el pasado 25 de junio, luego de la declaración de Morales ante la fiscal Yenny Huacchillo, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga las contrataciones de Swing.

Allí se revela la existencia de tres correos electrónicos de la visita de Swing a un personaje con las iniciales ‘SPR’, que serían ‘Señor Presidente de la República’. Incluso, dicho personaje ingresó a las reuniones con el mandatario con celular, pese a que el protocolo no lo permitía.

“Entró con celular. ¿Por qué entró con celular?”, pregunta Mirian Morales, a lo que Karem Roca responde: “Porque el presidente dijo que entre con celular. El presidente lo dijo, no es que a mí se me antoje. Porque son amigos pues”.

Incluso en ese momento de la reunión Morales se da cuenta de la existencia de los tres correos, que ahora están en poder del Ministerio Público y que corroboran la versión de las cinco visitas de Swing a Vizcarra. Los e-mails datan del 18 de abril y 12 junio del 2018, y 13 de agosto del 2019.

En el audio Mirian Morales y Karem Roca coordinan sobre cómo justificar las asistencias de Richard Swing a Palacio de Gobierno y lo que la segunda debe declarar ante la fiscal Yenny Huacchillo. También acuerdan decir que es el propio Vizcarra quien decide a quién recibe.

“Hay que negarlo hasta el final”, dice Morales al referirse a las visitas de Richard Swing a Vizcarra. “La cosa es cómo cubrirnos. Tenemos que cubrirnos todo el equipo”, añade. Incluso, al enterarse de la existencia de los correos, afirmó: “No, ahora el tema cambia, la versión tiene que cambiar”.

A su vez, Karem Roca manifiesta que una de las visitas la registró a nombre de Óscar Vásquez, uno de los asesores, aunque eso no aparece en el sistema. También ensayan algunas respuestas que darán ante la fiscal sobre las visitas, como decir que se trataron de “reuniones personales”.

“La única excusa que puedo decir es que este señor no vino a las reuniones, por eso no está en el sistema. Con eso me cubro, que mi sistema sigue siendo impoluto”, señaló Mirian Morales, quien hace de mención hasta siete visitas de ‘Richard Swing’.

El pasado 1 de junio un equipo de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez allanó las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias de recojo de documentos y otros indicios por la investigación preliminar a las presuntas irregularidades en la contratación de ‘Richard Swing’.

