Una publicación de la web IDL Reporteros reveló ayer las supuestas coordinaciones que realizaba la bancada de Fuerza Popular para iniciar una campaña en contra del fiscal José Domingo Pérez.

El mencionado fiscal es quien investiga a Keiko Fujimori por el 'Caso Cócteles', y quien posteriormente pidió su detención preliminar y ahora su detención preventiva por 36 meses.

En estas conversaciones del chat de Fuerza Popular llamado 'La Botica', integrantes de la bancada fujimorista se da a entender que coinciden en acusar a José Domingo Pérez de irresponsable por encontrarse en México durante el proceso a la lideresa fujimorista.

Para iniciar esta supuesta campaña, la parlamentaria naranja Rosa Bartra habría escrito que tenía espacio en una radio local para una entrevista. Sin embargo, quien finalmente acude es la también fujimorista, Leyla Chihuán, quien durante su intervención habría aludido como irresponsable al mencionado fiscal.

"No me parece...ser el máximo responsable de una detención y ¿cómo estás haciendo tu trabajo por delivery? No lo creo, a no ser que este evento sea de una importancia extrema", dijo Chihuán.