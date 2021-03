A través de un comunicado oficial, el ministerio de Salud informó que la vacuna Sinopharm tiene un procentaje de efectividad de 79.34% según los estudios de fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos y corroborados en la prestigiosa revista científica The Lancet.

Este comunicado llega luego que en un programa de televisión se propalara una presunta baja efectividad de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm basándose en datos del estudio de fase III realizado en nuestro país a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Según el comunicado del Minsa, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemind) aprobó el 26 de enero de 2021 la autorización sanitaria excepcional para la importación y uso por salud pública de la vacuna Sars 2 SINOPHARM basada en la información científica anteriormente citada.

“Complementariamente, la revista científica The Lancet ha publicado resultados de estudios de fases I y II señalando la capacidad neutralizante de la vacuna en diferentes grupos etarios”, se lee en el comunicado.

El Estado peruano realizó la adquisición de un millón de vacunas de Sinopharm para iniciar el proceso de inmunización tal como se viene realizando en China, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Serbia, Zimbabue y Arabia Saudita, según figura en la revista científica Jama Insights de febrero del 2021.

El ministerio alertó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por información emitida por fuentes no oficiales y sin rigurosidad científica.

Por su parte el Instituto Nacional de Salud (INS), a través de un comunicado, indicó que el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, aún no ha concluido, por lo que a la fecha los resultados de la efectividad de las dosis continúan siendo evaluada.

“Según lo informado por los investigadores, aún no ha concluido. Los resultados clínicos aún no han terminado de ser calificados y no se ha producido la apertura del ciego en la mayoría de los participantes, por lo que los resultados de eficacia y seguridad del producto de investigación continúan siendo evaluados”, indicó.

Agregó que la formulación del informe que contenga las conclusiones sobre la evaluación de la eficacia y seguridad del producto de investigación requiere un análisis de datos exhaustivo, con un adecuado control de sesgos y variables confusoras. Asimismo, la interpretación de los resultados deberá de darse de manera objetiva e imparcial.

En ese sentido exhortó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los investigadores “aclarar inmediatamente” las versiones periodísticas que circulan sobre supuestos resultados de los ensayos clínicos. Asimismo, solicitó realizar los máximos esfuerzos para contar con los resultados finales de la investigación en al más breve plazo y difundirlos a la comunidad científica y público en general.

