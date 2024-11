Ministros cierran filas en defensa de Nicanor Boluarte

Mientras la presidenta Dina Boluarte prefiere mantenerse en silencio tras conocerse la orden de 36 meses de prisión preventiva en contra de su hermano Nicanor, varios de los integrantes del gabinete que preside Gustavo Adrianzén han salido a cerrar filas en torno al ahora prófugo familiar de la jefa de Estado.

Uno de los primeros en pronunciarse hoy sobre la situación de Nicanor Boluarte fue el ministro de Salud, César Vásquez, quien atribuyó la decisión judicial a intentos de terceros de desestabilizar al gobierno.

"En política no hay casualidad. Me parece demasiada coincidencia que a minutos de terminar APEC comience el show mediático con este tema legal que busca desestabilizar el gobierno; los mismos enemigos del Perú que buscaban boicotear APEC, que no lo lograron, (...) son parte de fuerzas oscuras. Ahora atacan al Gobierno y tratan de desestabilizarlo con estas medidas que parecería que tienen operadores políticos...", indicó sin presentar mayores pruebas de sus temerarias acusaciones.

"Espero que la Sala evalúe este caso y pueda enmendarle la plana nuevamente al juez, que parece que tiene afán mediático, pasión por las cámaras y pierde objetividad cuando se trata de un caso emblemático", declaró.

Sergio González, titular de la cartera de Producción, por su parte, dijo que el Gobierno es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, "exigió" que acciones como la prisión preventiva contra Boluarte "sean proporcionales y no tengan matices políticos".

"Hay una intención de desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte, quien reafirma su compromiso de seguir trabajando por el país", manifestó.

A su turno, el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, con un libreto similar al de sus colegas, añadió que "en política no existen coincidencias", y llamó la atención sobre el hecho de que la orden de prisión preventiva a Boluarte se haya empezado a leer mientras se realizaba el Foro APEC en Lima. "La justicia no debe ser politizada", arguyó.

Sobre el mismo tema se pronunció también el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien, con cierta cautela, comentó que es a la justicia a la que le corresponde decidir y pronunciarse al respecto.

"Que un ministro pueda pronunciarse respecto a esta situación más bien afectaría", dijo. No obstante, pidió que se respeten los derechos fundamentales y que todos tengan predictibilidad del Poder Judicial.

"Todos los peruanos debemos respetar las decisiones de las diferentes entidades democráticas del país, del Poder Judicial, del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, del Congreso, porque a veces respetamos cuando nos conviene y no respetamos cuando no nos conviene", refirió.

El jefe del gabinete Gustavo Adrianzén, en tanto, según EFE, en declaraciones a la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) comentó que la mandataria se encuentra "consternada" por el fallo judicial contra su hermano.

