Si el martes el gobierno de Martín Vizcarra dio un paso atrás explicando que el resguardo policial a los congresistas no sería eliminado sino reducido, ayer el gabinete del premier Vicente Zeballos acordó quedarse sin sus “liebres”. Es decir, aquella escolta policial compuesta por autos y motos que acompañan a los ministros para abrirles el paso por todas las pistas para que lleguen rápido y seguros a sus destinos.

Zeballos explicó que esta decisión se dio luego del encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y del presidente Vizcarra al ministro del Interior Carlos Morán para que evalúe la forma de racionalizar la asignación de los efectivos de la policía y dar un mejor resguardo y soporte a la seguridad ciudadana.

“Los vehículos que estaban como seguidores serán puestos a disposición de la Policía para trabajar temas de seguridad ciudadana”, explicó Morán.

Asimismo, como había anunciado el presidente Vizcarra el martes, se concretó la reducción del resguardo policial para los ministros.

“El Consejo de Ministros ha dispuesto reducir su resguardo personal en criterios ponderados. Es un paso importante porque tendremos un mayor número de elementos policiales (en las calles), que es un tema álgido que llama la atención de ciudadanos”, aseveró Zeballos.

Por su parte, Morán indicó que dicha “racionalización ponderada” busca recuperar 1,700 policías para labores de seguridad ciudadana.

Además, indicó que está bajo análisis también redistribuir la seguridad asignada a jueces y fiscales. “Tiene que hacerse una revisión concienzuda”, aseveró.

Dicha medida podría levantar polémica dado que existen magistrados a cargo de investigaciones complejas, cuya seguridad está en riesgo, como el caso del equipo especial Lava Jato. “Hemos sido agredidos y amenazados, suponemos que la Policía debe evaluar eso. Sin embargo, no podemos anticiparnos a algo que no se nos ha comunicado”, indicó una fuente del grupo especial a Perú21.

¿DESAUTORIZADO?

El ministro Morán fue consultado por la prensa si acaso se sentía desautorizado por el presidente Vizcarra, quien le enmendó la plana al señalar que no se eliminará el resguardo policial a congresistas como declaró el fin de semana. “El presidente no me ha desautorizado. No me siento desautorizado. Es una iniciativa que sigue en pie”, subrayó. Sin embargo, admitió que “faltó una mejor comunicación de mi parte”.

Apoyo de las FF.AA. está en evaluación

El ministro Carlos Morán manifestó que se encuentra “bajo evaluación” que las FF.AA. apoyen a la Policía en puntos considerados “activos críticos”, como aeropuertos, puestos fronterizos, embajadas y en el sector de Energía y Minas. Esto lo adelantó Perú21 el 9 y 10 de febrero.

La medida busca reasignar 5,500 policías para patrullaje preventivo y seguridad ciudadana. “No me refiero a que las FF.AA. salgan a las calles sino que darán un soporte en la vigilancia y seguridad de infraestructura vital para el desarrollo del país”, explicó el premier Zeballos.

Datos:

- En promedio, 458 agentes resguardan la seguridad del presidente Vizcarra y a sus 19 ministros. En el Poder Legislativo, 491; en el Poder Judicial, 491; de dignatarios, 1,205; y para proteger a autoridades de provincias, 188.

- El ministro del Interior Carlos Morán señaló que existen varios partidos del nuevo Congreso, entre ellos Somos Perú, que están dispuestos a conversar sobre las medidas de resguardo policial.

- Zeballos indicó que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se culminará de revisar el marco legal sobre resguardo y el diagnóstico de disponibibilidad de oficiales de la Policía.