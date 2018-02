Ministro Vexler: “Se pueden hacer alianzas donde el alumno no va a trabajar, sino a aprender”

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler, saludó que el proyecto de ley de modalidad formativa haya quedado en stand by, y pidió que se explique la propuesta para que no haya confusiones de si es o no un trabajo no remunerado.

“Esto tiene que ser parte de un trato, para que no haya estas tergiversaciones de que es trabajo no remunerado. Se pueden hacer alianzas para que esto se haga en el marco estrictamente educativo, y donde el alumno no va a trabajar, sino a aprender”, dijo en RPP TV.

En virtud de ello, el ministro explicó que “se puede conciliar trabajo y aprendizaje, pero para eso están las prácticas preocupacionales” y añadió que los estudiantes tienen derecho a tener una “propina o remuneración cuando trabajen”.

“Si un alumno, y no uso la palabra trabajar porque ahí viene la tergiversación, va a aprender a una empresa que produce computadoras, va a tener mayor experiencia cuando salga. Hay que buscar un mecanismo que haga acercar la empresa privada con la formación tecnológica”, acotó.