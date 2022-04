El ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró que pedirá las tesis de las periodistas Sol Carreño y Karla Ramírez, luego de que el programa Cuarto Poder, en el que ambas trabajan, denunciara que un alto porcentaje de su tesis doctoral contiene plagios.

En declaraciones a la prensa este lunes, aseguró que no se trata de una amenaza y que demostrará que son falsas las acusaciones de supuesto plagio en su trabajo académico.

“La explicación es que ellos han usado de manera mañosa ese programa [de detección de plagio], porque sin filtros hacen pasar el software al 100% cuando hay que tomar en cuenta las partes. La situación se reduce a la parte de la introducción a la parte del marco, no puede haber una comparación ahí”, refirió.

“En las siguientes horas voy pasar ese mismo sistema con las personas que son autoridad y con expertos para no tener una mirada mañosa. Además, el día de hoy he pedido las tesis de Sol Carreño y la tesis de la reportera [Karla Ramírez, autora del reportaje] y sorpresas... esto no es una amenaza”, agregó.

La denuncia de Cuarto Poder

El programa dominical indicó que la tesis titulada “El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL Huánuco, 2017″, con la cual el ministro obtuvo su doctorado en Psicología Educacional y Tutorial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, cuenta con plagios.

El documento fue pasado por el software Turnitin, el cual se encarga de detectar si existe plagio en alguna tesis o monografía para optar por un grado académico. Tras una revisión realizada en la Universidad Científica del Sur, se detalló que la tesis del ministro posee un 72% de textos coincidentes con otros no declarados, por lo que se concluye que fueron tomados sin citarlos.

Asimismo, se mostró que un 48% del documento posee textos del propio repositorio de la Universidad La Cantuta. De dicho porcentaje, 5% o 6% son pertenecientes a tesis de otros alumnos, además de un 30% de otro estudiante y 28% de uno más.

La tesis del titular del Ministerio de Educación también fue evaluada por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se determinó que el 70% no es original.

