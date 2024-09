Ministro Santiváñez dice que ‘Culebra’ debe pasar por examen toxicológico

Ayer, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró ante la prensa que el capitán Junior Izquierdo Yarlequé no pudo acudir al Congreso el pasado miércoles debido a que tenía que realizarse un examen toxicológico. Esto, a raíz de unos videos donde “presumiblemente (Izquierdo) estaría consumiendo cocaína y otras sustancias”, manifestó Santiváñez.

Ante estas declaraciones, el abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, dijo a Perú21 que las acusaciones en contra de su patrocinado eran solo “mentiras y difamaciones”.

Asimismo, el letrado informó a este diario que el agente de la Diviac, conocido como ‘Culebra’, ha sido citado nuevamente por la Comisión de Fiscalización del Congreso este 18 de septiembre a las 9 a.m. para que responda por los audios donde presuntamente se escucha a Santiváñez reconocer que el gobierno de Dina Boluarte habría ayudado a Vladimir Cerrón a fugar en el vehículo presidencial.

Y es que, Izquierdo debió asistir a la citación del Parlamento el último 11 de septiembre.

CRUCE DE CITACIONES

No obstante, no pudo hacerlo por dos razones. El Ministerio del Interior no le dio el permiso correspondiente, sustentando que la autorización tenía que ser dada por dicha cartera y no por el Comando de la Policía.

Segundo, la Inspectoría de la Policía citó a ‘Culebra’ ese mismo día a las 11 a.m. para que recoja el oficio para que se le practique el examen de dosaje etílico y toxicólogico.

Finalmente, Izquierdo Yarlequé optó por ausentarse de la sesión del Parlamento y acercarse, por recomendación de su abogado, a la sede de la Inspectoría en Surquillo.

Pese a que el ministro Santiváñez aseguró ayer que su despacho autorizó a ‘Culebra’ para que pueda presentarse ante la comisión de Fiscalización la próxima semana, Mejía indicó que aún no se les han notificado ningún permiso.

“Lo cierto es que hasta este momento no tenemos ninguna comunicación ni de la Comandancia ni del Ministerio del Interior, ni de nadie,” dijo el abogado de ‘Culebra’.

“Nosotros vamos a proceder igual que la primera vez. Fue la asistente de Recursos Humanos de la Comandancia que le notificó a mi patrocinado que tenía una citación en el Congreso”, agregó Mejía.

Por su parte, Santiváñez negó que esté intentando obstruir las investigaciones que se le siguen por los audios que lo vinculan con personajes como Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón.

El ministro señaló que su defensa ha solicitado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Santiváñez aseguró que está dispuesto también a entregar su celular para el peritaje correspondiente.

TENGA EN CUENTA

-El abogado de ‘Culebra’, José Carlos Mejía, negó que haya solicitado la presencia del personal de Ministerio Público para que se le realice a su patrocinado el examen toxicológico.

-El 12 de septiembre, la comisión de Fiscalización del Congreso notificó al Ministerio del Interior que autorice al capitán Junior Izquierdo asistir a la citación del próximo 18 de

septiembre.

