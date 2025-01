Ministro Santivañez admite ola de criminalidad y afirma que su cargo está a disposición

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez informó que su cargo está a disposición de la presidenta de la República y del premier Gustavo Adrianzén, ante las numerosas críticas por su gestión frente al aumento de cifras de criminalidad que afectan al país.

"Nuestro cargo siempre está puesto a disposición de la señora presidenta de la República y del señor premier y son quienes finalmente tienen el poder de decidir el caso de cualquier otro ministro que pudiera, de acuerdo a las labores o trabajos que han desarrollado, dejar de prestar servicios en favor de la nación", refirió en conferencia de prensa.

"Mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos con el mismo esfuerzo, con el mismo compromiso, obligados en este caso y también contribuyendo a la lucha contra la inseguridad", agregó.

Además, el ministro admitió que nuestro país atraviesa una ola de criminalidad pero aseguró que está "combatiendo" esa situación junto a la policía nacional.

"Quienes dicen que el ministerio del Interior, que la policía nacional no hace nada, es simplemente porque no están bien informados, porque no tienen absolutamente idea de lo que está sucediendo. Parte de ese tema es reconocer que efectivamente estamos ante una ola de criminalidad, pero esa ola de criminalidad, la policía nacional con todo lo que estamos haciendo, la está combatiendo", refirió.

Juan José Santiváñez expresó que su cargo está a disposición de la presidenta y el premier. Aclaró que quienes critican el trabajo del ministerio lo hacen por falta de información sobre los esfuerzos en curso Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/mPAR5yeRp1 — Canal N (@canalN_) January 22, 2025

