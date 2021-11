El Ministerio del Interior (Mininter) emitió hace unos días un comunicado en donde prohibía la realización de fiestas por el Día de la Canción Criolla y Halloween; sin embargo, el titular de la institución rompió las reglas y realizó tremenda jarana criolla en su casa en Surco. En la celebración también estuvieron el congresista Guillermo Bermejo, y el abogado Ronald Atención.

Tras conocerse este vergonzoso hecho y desacato a la medida impulsada por su propio sector, no solo las voces de la oposición han condenado la fiesta de Barranzuela. Es así que su colega de gabinete, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, pidió explicaciones al titular del Mininter sobre lo ocurrido.

“De ser efectivamente cierto, el ministro (Barranzuela) tendrá que dar cuenta de esta noticia. Creo que va a ser (necesario) que aclare y refiera exactamente qué es lo que ocurrió”, sostuvo Sánchez en entrevista con Exitosa Radio.

Sánchez consideró que las medidas para reducir y prevenir los contagios de Covid-19, que aún no se han logrado continuar, deben ser respetadas e implementadas por todos los peruanos, sin importar su cargo o rango. “Nadie, en su calidad de autoridad, podría desatender las propias normas que se están dando”, resaltó el titular del Mincetur.

“Yo no he estado (en el lugar) de los hechos, recién tomo nota a partir del informe, pero corresponde al ministro aclarar el tema”, resaltó el ministro y agregó que no podemos “bajar la guardia” ante el coronavirus. “Lo sensato es que todos estemos guardando las medidas sanitarias. Los casos han descendido, pero no es momento de bajar la guardia. Creo que el señor ministro (Barranzuela) sabrá dar cuenta de los hechos…”, finalizó.

