El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que el Gobierno no tienen ningún “plan B” luego que la Comisión de Constitución del Congreso archivara su proyecto sobre una asamblea constituyente, y rechazó en esa línea los comentarios de Vladimir Cerrón sobre la posibilidad de que se tome una vía “no pacífica”.

“Con relación a las declaraciones del señor (Vladimir Cerrón), ningún tipo de situación que no sea pacífica va a ser buen para nuestro país”, comentó en una entrevista a RPP este martes.

En un evento partidario de Perú Libre el 3 de mayo último, Vladimir Cerrón afirmó que no habrá cambios en el Perú hasta que se produzca un cambio en la constitución política y que este cambio puede darse por una “vía pacífica o no pacífica”.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo que el Gobierno respeta la decisión del Congreso contra el referéndum de la asamblea constituyente. (RPP)

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, dijo en el evento que se llevó a cabo en Carabayllo.

Alejandro Salas insistió que ningún tipo de violencia es buena, pero destacó que las autoridades están en la obligación de sentarse, conversar y atender los reclamos de la ciudadanía.

“Recordemos algo. Cuando hemos ido a Huancayo, dentro de las cinco demandas principales que existían, una era que el Gobierno impulse el tema de referéndum a ver si la ciudadanía quería o no una nueva Constitución”, destacó el ministro.

El titular del Ministerio de Cultura señaló que desde el Ejecutivo respetan las normas y la Constitución, en alusión a la decisión tomada dentro del Poder Legislativo en contra de su propuesta de referéndum para que se permita la realización de una asamblea constituyente.

“Lo hemos conversado con el presidente de la República. El presidente y el Consejo de Ministros es absolutamente respetuoso de la independencia de poderes, respetuoso de la Constitución Política y el Congreso hizo su trabajo, decidió archivar (el proyecto)”, manifestó.

