El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el congresista Héctor Acuña (Cambio Democrático) negaron haberse reunido en un restaurante luego de que ambos coincidieran en el mismo lugar.

Tras haberse retirado del local, Acuña Peralta fue consultado sobre una posible reunión con Sánchez, quien también es congresista de su bancada, pero descartó ello y dijo haberse reunido con el parlamentario Jorge Marticorena (Perú Bicentenario).

“¿Cómo estuvo con la reunión con el ministro de Comercio Exterior? No le he visto, yo he estado con mi amigo (Jorge) Marticorena. Conmigo no ha estado”, declaró para Latina.

Al ser consultado por las coordinaciones para las elecciones de la Mesa Directiva y un probable participación suya como candidato, el parlamentario respondió: “Hoy definimos todo el día, estamos viendo”.

Congresista Acuña y Ministro Sánchez coinciden en restaurante pero niegan Reunión

Por su parte, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) también negó haber reunido con Acuña y detalló que acudió al restaurante a tomar un café con su asesor de la bancada de Cambio Democrático y un funcionario de su cartera.

“He tenido un café de domingo con mis compañeros, no he tenido ninguna reunión con el señor Acuña. Con el señor Acuña y todos los congresistas nos hemos encontrado ayer, anteayer y toda la semana por todos los acontecimientos del país”, mencionó para la prensa.

Seguidamente, Roberto Sánchez aclaró que la reunión con los miembros de su agrupación parlamentaria se realizó el último sábado. En ese sentido, resaltó que todos los legisladores vienen dialogando para generar un consenso en las elecciones de la Mesa Directiva.

“La reunión de bancada ha sido ayer, las conversaciones están con todos. La bancada Juntos por el Perú tiene su vocero, yo soy un congresista más. Mi ejercicio como ministro también está ahí permanente. La información que se me ha remitido es que hoy están dialogando todos, creo que en ese diálogo abordamos con propiedad que se establezca el consenso”, sostuvo.

Declaraciones del ministro Roberto Sánchez

