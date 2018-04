Ministro de Producción jurará el lunes por la mañana

Es cuestión de horas para que el nuevo ministro de Producción jure al cargo bajo el respaldo del presidente Martín Vizcarra , luego de que el ex titular Daniel Córdova renunciara tras ofrecer 'la cabeza' del entonces viceministro Héctor Soldi Soldi para llegar a un acuerdo con la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) que estaba en huelga.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , confirmó que el nuevo ministro de Producción es viceministros, con lo que deja entrever que se trataría de Raúl Pérez-Reyes Espejo, actual viceministro de Mype e Industria en el mencionado sector.

En conversación con Agenda Política, el primer ministro reveló que la ceremonia de juramentación se realizará este lunes 30 de mayo a las 10 de la mañana. Además, negó que el otro viceministro, Javier Atkins, sea quien asuma el cargo.

César Villanueva manifestó tener un respaldo total a todo su gabinete y no tiene temor a que pueda pasar una crisis. "Lo que pasó ha sido una circunstancia especial y tomamos la decisión que se tomó. El equipo sigue caminando", dijo.

Hace unas semanas, el programa Panorama difundió un video en el cual se ve a Córdova diciendo, en pleno diálogo con los pescadores artesanales en huelga: "Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?".