Ministro de Producción defiende a Vicente Zeballos 

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes , se pronunció hoy sobre los cuestionamientos al recién designado ministro de Justicia, Vicente Zeballos , a quien se le acusa de no haber reconocido a su hija durante 24 años.

"Es bien difícil que un funcionario público no tenga alguna denuncia, lo que importa no son las denuncias sino tener sentencias", declaró Pérez-Reyes a Canal N.



Pidió no judicializar la política y resaltó que el presidente Vizcarra está liderando una reforma importante en el sistema judicial.

"No encontramos razones para hacer modificaciones (en la designación). Es una decisión del presidente de la República", agregó.

Más temprano, el premier César Villanueva también respaldó la designación de Vicente Zeballos como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras cuestionamientos realizados por el Apra.

"El cargo no es tan así. Han sido 24 años ciertamente. Pero no de una relación de negación del ministro a la hija sino circunstancias muy personales que no nos toca juzgar", señaló en declaraciones a RPP.