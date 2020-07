Ante los recientes casos de hampones que han sido liberados por la Fiscalía, por el riesgo al contagio de COVID-19, la Comandancia General de la Policía propuso reabrir los penales de El Frontón y San Jorge. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien informó que esos lugares serían para internar a los criminales que cometen delitos comunes y que son reincidentes.

Rodríguez señaló que, debido a la pandemia, existe una política de despoblar los establecimientos penitenciarios, aunque mencionó que esto no puede servir como excusa para la impunidad.

En las últimas dos semanas, el Ministerio Público, alegando que los detenidos podrían contagiarse del coronavirus, abrió las rejas a los integrantes de la banda que estafó a 50 personas por el monto de 60 mil soles con el cuento de la venta de motos y scooters eléctricos online.

Otra organización criminal que quedó en libertad es Los Malditos de Surquillo, conformada por Luis Cugal Ancajima, José Enrique Soriano y Alex Rodrigo Castillo. Ellos tienen antecedentes policiales y operaban con la modalidad de marca. Una de sus víctimas fue una mujer a la que golpearon, asaltaron y arrastraron para arrebatarle 30 mil soles, en Surco.

REACTIVAR PENALES

El titular de la cartera de Interior señaló que su sector se reunirá con representantes del Ministerio de Justicia y la Fiscalía para poder encontrar una solución. Una propuesta es la de reabrir cárceles en desuso, tales como El Frontón (en el Callao) y San Jorge, que servirían para encarcelar a los acusados y a los que se les dicte prisión preventiva.

“Podría ser la habilitación de algún penal que funcionó antaño, a fin de que pueda colocarse ahí a las personas que delinquen y que por esta normatividad muchas veces están en las calles”, manifestó el ministro.

También indicó que hay otra iniciativa que se encuentra en evaluación, que es la construcción de presidios en los conos de la capital. “Eso es una propuesta que viene trabajada desde la Comandancia General de la Policía. Esto es un tema de mediano y largo plazo”, dijo.

El exministro del Interior José Pérez Guadalupe dijo que la idea del ministro puede ser con una buena intención, pero que “no hay ninguna infraestructura, y que El Frontón ya no existe”. No tendría ninguna utilidad práctica, señaló el también exjefe del INPE.

El ex-GEIN José Gil advirtió que Rodríguez está despertando un debate innecesario que no solucionará nada. “Es posible que la idea del ministro sea buena, pero no es para este tiempo. Hay que concentrarse en lo urgente”, señaló.

TENGA EN CUENTA

El almirante (r) José Cueto recomendó al ministro Rodríguez preocuparse por poner cárceles fuera de la ciudad. “San Jorge es un penal en pleno Centro de Lima”. Además, advirtió que sería costosísimo reconstruir El Frontón. La cárcel de San Jorge fue clausurada en octubre de 2014. Por ahí pasaron políticos, empresarios y personajes del espectáculo.a fin de evitar que delincuentes sean liberados por la fiscalía por riesgo al contagio del COVID-19

