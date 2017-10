Ministro de Justicia rechaza "intromisión" de comisionado de la ONU en caso Fujimori

Fuera de lugar. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, calificó como una "intromisión" la declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien, días atrás, opinó que un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori tendría que incluir la opinión de la comunidad internacional.



Ello debido a que, según dijo, el ex mandatario fue condenado por crímenes contra la humanidad.



Mendoza sostuvo que el comisionado "se ha excedido" en sus apreciaciones y agregó que éstas responden a información que Zeid Ra’ad Al Hussein habría recibido "solo de una parte".



"Para dar opinión es necesario escuchar a ambas partes qué ocurre sobre el tema. (Él) ha escuchado solo a una parte, por eso ha dicho lo que ha dicho. (...) Venía de la mejor manera a pedir información, cómo íbamos avanzando en derechos humanos (...) y en un aparte alguien le ha hablado y ha dicho esa intromisión", anotó.

El titular de Justicia indicó que la opinión del alto comisionado de la ONU "no corresponde" y, en consecuencia, no será tomada en cuenta.

"Este (el indulto) es un asunto político que no está en mi despacho, no lo estamos viendo. Hay una campaña contra algo que todavía no existe y que si se presenta que se inicie una campaña pero no antes de que esto ocurra", declaró en RPP.