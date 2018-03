Ministro de Justicia: "Hubiera preferido que no detengan a Jaime Yoshiyama"

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, se refirió hoy a la detención del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, quien estuvo privado de su libertad por unas horas ayer tras hallarle un arma y más de dos mil municiones durante el allanamiento que se realizó en su vivienda de La Molina.

Mendoza manifestó que la Fiscalía y la Policía actuaron de acuerdo a ley cuando procedieron a trasladar a Yoshiyama a una comisaría, pero indicó que "felizmente" el ex ministro fue liberado.

"La ley lo permite (la detención), ya queda a ponderación del Ministerio Público hacerlo o no, en realidad sí está facultado para hacerlo, eso no quiere decir que estoy de acuerdo con que lo detengan, hubiera preferido que no lo detengan, pero así ha sido y es legal", declaró a la prensa.

El Poder Judicial ordenó el pasado martes la incautación de documentos de la vivienda de Yoshiyama a pedido del fiscal José Pérez, quien investiga a Fuerza Popular por los presuntos aportes irregulares que habría recibido de Odebrecht en la campaña de 2011.

Como se sabe, Jorge Barata, ex directivo de la firma brasileña, contó a Pérez en el último interrogatorio que entregó US$1 millón a Yoshiyama y al ex ministro Augusto Bedoya Cámere para que financien la campaña presidencial de Keiko Fujimori de ese año.

Fue en esa diligencia, que también se extendió a la vivienda de Bedoya, en la que las autoridades hallaron el revólver en la casa de Yoshiyama. Se supo que la Fiscalía Provincial Penal de Lima Este determinará que se amplíen las investigaciones al ex ministro por 15 días "para que se realicen diversas diligencias y se recaben los resultados de las pericias".