Ministro de Justicia: "Eventual indulto a Alberto Fujimori no está en agenda" A su salida del Congreso y tras comentarios de premier Mercedes Aráoz, Enrique Mendoza enfatizó que "no hay ningún pedido" para excarcelar al ex presidente, condenado a 25 años de prisión.

Ministro de Justicia se incomoda ante preguntas de los periodistas sobre situación de Alberto Fujimori. Ministro de Justicia se incomoda ante preguntas de los periodistas sobre situación de Alberto Fujimori. Cesar Campos