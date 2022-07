El titular del Ministerio del Defensa, José Gavidia, rechazó las declaraciones que brindó Mariano González en contra del Gobierno, luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara su salida del Ministerio del Interior (Mininter).

“Quiero hacer algunas precisiones respecto a una declaración que ha hecho el señor González la noche del día de ayer, lamento mucho sus expresiones”, declaró el funcionario para la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“Me sorprende su actitud un poco antidemocrática en la que convoca a las calles. ¿Eso es propio de una sociedad democrática? Si es que no hace su labor el Congreso o no hace su labor la Fiscalía, las calles tendrán que responder. Creo que eso dicta mucho de una actitud democrática”, agregó.

Seguidamente, Gavidia cuestionó la labor de González en sus dos semanas en el cargo, pues indicó que uno de los temas que prioriza el Gobierno es la lucha contra la inseguridad ciudadana y aseguró que el exministro no le “prestaba atención”.

“Yo creo que el principal problema que tenemos es la inseguridad ciudadana y él nunca le prestó atención. No sé si realmente era su prioridad o no, pero para nosotros y especialmente para mí, creo que es el principal que tenemos en todo el país”, sostuvo.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Defensa dijo haber llamado al extitular del Mininter “infinidad de veces” para ver el tema de la seguridad ciudadana, pero contó que muy pocas veces le respondía, por lo que tuvo que hacer las coordinaciones con el comandante general de la Policía.

En declaraciones a Panamericana Televisión, Mariano Gonzáles señaló que Pedro Castillo busca “obstruir la justicia”, pues estarían impidiendo el trabajo de la inteligencia policial para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino de Castillo Terrones.

“No tengo ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”, declaró.

“Creo que está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busque a los prófugos por razones que la ciudadanía debe conocer”, añadió.

