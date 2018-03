El ministro de Educación, Idel Vexler, pidió hoy la renuncia de la jefa de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), Flor Luna Victoria, cuestionada duramente por aparentes casos de plagio.

"Considerando que en el mundo académico, universitario, se ha entrado en un nivel de desconfianza, le he pedido a la doctora Luna Victoria su renuncia para poder sustraer a la Sunedu de una relación donde la doctora tiene todo el derecho de defenderse hasta que lo considere pertinente", informó en RPP TV.

Vexler informó que aún no conoce si la titular de Sunedu aceptará presentar su carta de renuncia. "La renuncia se la he pedido hoy en la mañana y espero que me la haya llegar en el transcurso del día", prosiguió.

Sin embargo, el ministro de Educación aclaró que el pedido de renuncia "no tiene ninguna relación que ver con la calificación de la doctora Luna Victoria. Simplemente como ministerio de Educación y como miembro del gobierno tengo que velar para que la Sunedu funcione en un nivel de tranquilidad".

"La idea es encargar las funciones hasta poder designar al nuevo o a la nueva superintendenta", afirmó Vexler, quien aclaró que la investigación en la procuraduría del Ministerio de Educación continúa.