Ministro Heresi: “Queremos un Ministerio de Justicia cercano al ciudadano”

El ministro Salvador Heresi (Justicia y Derechos Humanos) dijo en RPP que buscará que su sector sea “cercano al ciudadano” ya que, aseguró, el compromiso que tiene “es trabajar por todos los peruanos”.

“Yo soy un hombre que no entra a la confrontación porque lo que se espera es que terminen estas peleas, que trabajamos por resolver los problemas, mejorar la infraestructura y hacer un sistema de justica firme para los peruanos. No me encontrarán a mí en el despacho del ministerio contestando ataques, sino construyendo puentes”, explicó.

En virtud de ello, Heresi comentó que ayer se reunió con Jorge Ramírez, procurador ad hoc del caso Odebrecht, para que se llegue al fondo del asunto “y se sancione a los responsables”. “Uno de los pilares (de esta gestión) es la lucha contra la corrupción”, precisó.

“Acá tiene mucho que ver el trabajo de todas las instituciones, no solo el Ministerio de Justicia , sino es muy importante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es importante respaldar las investigaciones, que la justicia sea dura y firme, pero que no se convierta en un circo. Más que el ruido, lo que se busca es que se respete los intereses del Estado”, declaró.

Del mismo modo, precisó que se trabajará el tema penitenciario para lograr que las cárceles sean productivas. “Yo soy un ejecutor, en San Miguel he demostrado capacidad de gestión y vamos a trabajar en el destrabe ante el hacinamiento que hay”, añadió.

“Escuchamos las críticas y nuestro compromiso es trabajar por los peruanos, no tiene sentido detenernos por las críticas”, acotó.