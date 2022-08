El ministro de Defensa, José Gavidia, se pronunció respecto a la nueva denuncia del programa Punto Final, en relación a los costosos almuerzos que tiene haciendo uso de la caja chica de su sector.

El miembro del gabinete ministerial aseguró que fue él quien solicitó al órgano de control del Ministerio de Defensa (Mindef) que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los gastos de la caja chica y así verificar que se estén haciendo dentro de los márgenes.

“Yo he sido quien he solicitado al órgano de control para que inicien (las investigaciones). He pedido que se haga un chequeo porque es la tranquilidad que me da a mí para que realmente los gastos se estén haciendo dentro de los márgenes”, manifestó en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, el ministro se refirió al gasto de un bufet criollo entre funcionarios de la alta dirección del Mindef y altos mandos de las Fuerzas Armadas por un monto de S/1250, el cual fue expuesto por el dominical.

“Yo me acuerdo que fue una reunión de trabajo muy larga y almorzamos ahí. Éramos como 10 o 12 personas, todos altos mandos. Éramos la gente que teníamos que trabajar y nos quedamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Se mandó a comprar al Centro Naval porque es lo que normalmente hago”, indicó

“El monto máximo de las facturas creo que es 1250, el 90% de una UIT es S/3800. Esto de acá es esporádicamente”, agregó.

Asimismo, José Gavidia explicó que desde que inició su trabajo en esta cartera, no come seguido en la calle y lo hace cuando tiene que reunirse con personas como parte de su labro.

“Desde que he iniciado mi trabajo en el ministerio casi nunca como en la calle. En los únicos lugares que cuando donde tengo que reunirme, lo hago en el Centro Naval o en el Círculo Militar por la seguridad que demanda. Ahí un menú está 15 soles”, dijo.

