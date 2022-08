El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre la entrega de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a la Fiscalía la tarde de este miércoles, luego de que se ordenara una detención preliminar en su contra.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Chero saludó la decisión de Paredes Navarro y lo calificó como un acto de “valentía” al poner su libertad a derecho de las autoridades.

“Queremos saludar la valentía de un ser humano que aún cuando está en juego su libertad locomotora o su libertad individual, se haya puesto a derecho. ¿Por qué lo saludamos? Porque eso demuestra que aquella versión mediática de que estaba escondida en Palacio de Gobierno o en la casa presidencial, no está”, declaró a los medios.

En ese sentido, el miembro del gabinete ministerial resaltó que con ello ha quedado demostrado que el jefe de Estado no está encubriendo a nadie y aseguró que “trae por la borda” diversas especulaciones.

“Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie y eso demuestra que esta señorita se está poniendo a derecho para decir su verdad. Creo que eso hay que felicitarlo porque finalmente se trae por la borda aquellas especulaciones y mensajes que pretenden involucrar al presidente de la República con actos de corrupción sin ningún sustento y fundamento”, sostuvo.

En otro momento, el titular del Ministerio de Justicia se refirió a la renuncia de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth a la representación del Perú ante ONU y OEA respectivamente.

“Ellos seguro tendrán que dar una explicación objetiva y razonada porque cumplen una labor diplomática, defienden los intereses de nuestro país frente nuestros pares en el extranjero y no creo yo que la justificación sea porque se ha cambiado al ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es servir al país, no es tener vocación democrática”, dijo.

