El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, aseguró que el informe de la Contraloría General de la República concluye que ni él ni el presidente Martín Vizcarra tienen responsabilidad en el irregular pago de más de S/ 41 millones en el Gobierno Regional de Moquegua.

“Yo no aparezco en la conclusión ni en los involucrados en la denuncia, no soy mencionado ni tampoco el Presidente. La Contraloría realizó la investigación y concluye que no hay responsabilidad de Edmer Trujillo ni del presidente Martín Vizcarra”, expresó en RPP Televisión.

Precisó que el Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA y la empresa Incot, a cargo de la obra, y la empresa consultora encargada de la supervisión, Asesores Técnicos Asociados SA (ATA), no fueron seleccionadas por él ni por el mandatario, sino por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“No es pitufeo, es una sola factura la que se paga. Esto que aparece como comprobante de pago son los documentos administrativos internos, no son 130 facturas, es una sola y lo que se hizo son abonos de 310 mil soles”, aseveró.

En ese sentido, Edmer Trujillo remarcó que el caso ya ha sido archivado en dos ocasiones, 2017 y 2018, y remarcó que está dispuesto ser investigado. “Si la fiscalía y la contraloría consideran que existen nuevos elementos, nos sometemos a ello [la investigación]”, enfatizó.

“No olvidemos que el presidente Martín Vizcarra es el representante máximo de la entidad, no [firmó]. El tema administrativo es dirigido por el gerente general, que desde julio del 2012 recayó en mi persona. Por lo tanto, fui yo quien suscribió y emitió la resolución de aprobación de estos expedientes técnicos”, añadió.

Como se recuerda, el diario 'El Comercio' informó que el 30 de diciembre del 2014, un día antes de que el ahora presidente Martín Vizcarra culminara su período como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de pagos irregulares por la construcción del hospital de la región.

Según dicho medio, en menos de 24 horas se aprobó el desembolso de S/ 41’869.086 a un consorcio integrado por ICCGSA, empresa investigada por el caso del ‘club de la construcción’. Para la contraloría, esta entrega de dinero fue irregular.

Según los documentos, las entregas de dinero fueron solicitadas y aprobadas por funcionarios de la gestión de Vizcarra, entre ellos el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, quien en ese entonces era el gerente general del gobierno regional.