¿Y dónde está el ministro? Demoras en recambios causan incertidumbre [ANÁLISIS]

El lamentable fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta , cogió por sorpresa a todos, especialmente al Gobierno. Luego del duelo correspondiente, se esperó el nombramiento del sucesor. Pasaron 14 días para que el sector Defensa tenga un nuevo titular. La demora causó incertidumbre y cuestionamientos, más aún porque no es un caso aislado. En el siguiente informe realizado por 50+1 se analiza los cambios ministeriales en los periodos de Pedro Pablo Kuczynski y su sucesor Martín Vizcarra . En este último se revela un preocupante patrón.

INESTABILIDAD



En los últimos tres años, los dos presidentes, Kuczynski y Vizcarra, han realizado en conjunto 48 cambios ministeriales, sin considerar los nombramientos de los gabinetes con los que comenzaron sus gobiernos.

En la tabla adjunta se puede observar que, si bien PPK ha tenido mayores cambios ministeriales (26), los días promedio que se tomaba para designar a un nuevo ministro eran dos. Vizcarra tuvo menos cambios (22), pero se tomó en promedio cinco días para designar a los respectivos sucesores.

Una de las características del gobierno de PPK fue la inestabilidad política, pero es en el gobierno de Vizcarra en el que el promedio de días de permanencia en el cargo ministerial es menor. Los ministros duraron, en promedio, nueve meses durante la gestión de PPK y siete meses en lo que va de la actual.

GOBIERNO EN SUSPENSO



La larga espera para el nombramiento del cambio en la cartera de Defensa no fue el récord del presidente Vizcarra. El año pasado demoró 19 días en designar a Rogers Valencia como ministro de Cultura, luego de que Patricia Balbuena se viera obligada a renunciar al cargo. La espera también fue expectante con el recambio en Vivienda luego de la salida de Carlos Bruce. En ese caso tuvieron que pasar 13 días y otros 12 para anunciar a María Jara como ministra de Trasportes luego de la renuncia de Edmer Trujillo.

Para Ana Jara, expremier, esta situación no es normal. “No hay leyes escritas al respecto, pero desde el punto de vista del derecho consuetudinario y por el espíritu de la Constitución, los ministros deberían ser designados en un plazo no mayor a 72 horas. Así, por ejemplo, cuando un ministro es censurado está obligado a renunciar en tres días y se entiende que se le pone fin a la crisis política nombrando un nuevo ministro”. Añade que no se puede dejar vacante el puesto teniendo en cuenta que los ministros tienen la potestad exclusiva en la toma de decisiones trascendentales en su sector que comprometen el erario nacional.

La estabilidad de los viceministros en el gobierno de Vizcarra también es más débil que en el de PPK. Se puede observar que los puestos viceministeriales durante el gobierno de PPK tuvieron una duración promedio de diez meses mientras que en el actual es de ocho. Sin embargo, en el gobierno de PPK se dieron 14 cambios más que en el periodo actual. Ambos gobiernos se tomaron un promedio de 12 días para nombrar a los viceministros sucesores.

En conclusión, muchos de los cambios ministeriales en ambos gobiernos han sido dictados más por coyuntura que por indicadores de gestión. “Lo que se lee entre líneas es que no hay cuadros políticos que por especialidad cubran esos sectores o que hay dentro del sector privado personas con una buena hoja de vida que no quieren aceptar ser parte de esa gestión”, subraya la ex primera ministra Ana Jara.

CIFRAS



- 5 días es el promedio de espera para la designación de un nuevo ministro en el gobierno de Martín Vizcarra.