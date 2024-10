Ministro del Interior tras asesinato en colegio: "No significa en absoluto que no estemos teniendo resultados"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció ante la prensa tras el asesinato de un profesor dentro de del colegio Julio C. Tello, ubicado en Ate Vitarte, distrito que se encuentra en estado de emergencia.

Santiváñez aseguró que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. No obstante, señaló que este crimen, que fue cometido por un presunto sicario delante de los estudiantes, no significa que su gestión no esté dando resultados.

"No podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados (...) No significa en absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultados", dijo el lunes.

Agregó que durante durante el fin de semana se han capturado a más de mil personas y se han llevado a cabo intervenciones en penales. Asimismo, señaló que el domingo se capturaron a tres bandas criminales.

ASESINO SE HIZO PASAR POR NOTIFICADOR DEL PJ

Cerca a las 4:42 p.m. un hampón camuflado como notificador del Poder Judicial, con chompa blanca, chaleco azul, un tablero de madera y una gorra, llegó a la escuela y preguntó por el profesor de Comunicación Social Julio César Pacheco Pimentel.

Una vez que confirmó la identidad de su víctima con el vigilante, el criminal lo esperó afuera y cuando lo vio atravesar la reja de salida ingresó y le disparó a quemarropa, en presencia de alumnos y personal de seguridad de la escuela.

