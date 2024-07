El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que haya una orden de la presidenta Dina Boluarte para que miembros del Ejecutivo cuestionen a los medios de comunicación. En ese sentido, aseguró que respetan la libertad de prensa.

Santiváñez brindó declaraciones durante un megaoperativo llevado a cabo en San Juan de Lurigancho. Al ser consultado sobre su acusación contra la prensa respecto a que, según él, se entrevista únicamente a exministros críticos de su gestión, el titular del sector afirmó ser respetuoso de la libertad de prensa.

“No hay ninguna disposición de la presidenta para cuestionar a los medios de comunicación, fue un comentario que yo hice. Yo advertía que siempre las críticas venían de un sector especializado. Lógicamente somos respetuosos absolutos de la libertad de expresión, las entrevistas tienen que ser a quienes consideren líderes de opinión”, indicó el ministro.

Asimismo, el titular del Interior evitó pronunciarse sobre la ley de crimen organizado aprobada por el Congreso de la República y que deberá ser promulgada u observada por la presidenta. En ese sentido, señaló que no quiere adelantar opinión.

“A nosotros nos han trasladado la opinión; aún mi sector no brinda la opinión técnica, por lo tanto yo no puedo dar un adelanto de opinión”, dijo.

Geolocalizador fue hallado

El ministro Santiváñez se pronunció sobre el dispositivo de geolocalización adquirido por la Diviac y que él anunció que se encontraba desaparecido, pero un reportaje reveló que ese encontraba en los almacenes de la Diviac.

“La información que yo di en un principio, la cual yo me rectifico, porque es una información que me brindó el comando de la PNP es que este equipo no se ubicaba, porque las instalaciones que tiene la Diviac son diversas. Las primeras informaciones de este hecho es que este equipo no se ubicaba”, señaló.

Asimismo, indicó que actualmente se encuentran “contrastando su funcionalidad”. No obstante, luego dijo que se está verificando el proceso de adquisición del dispositivo.

“Al margen de la existencia de ese aparato o no, lo que nosotros estamos verificando es el proceso de adquisición. Se han utilizado S/ 1,200,000. (...) No ha habido análisis de precios, no ha habido proceso de homologación”, señaló.

Nueva base policial

El ministro del Interior anunció que la municipalidad de San Juan de Lurigancho hará entrega formal de un local que servirá como base policial, el cual se ubicará en una zona denominada “Boca del Lobo”, “que es un lugar en el cual no había mucha seguridad”.

En ese sentido, Santiváñez indicó que el 31 de julio se hará entrega del local y permitirá el despliegue de mayor número de efectivos de la PNP.

