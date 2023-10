El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que “hay que tener paciencia” sobre la fecha en que la Policía logrará detener al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre quien pesa una sentencia de prisión efectiva de tres años y 6 meses por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Los policías son los expertos, son los que en el momento tienen que arrojar resultados. Así que hay que tener paciencia...La Policía está trabajando. Ellos tienen sus estrategias y esperemos los resultados... La Policía cumple un mandato judicial. En el momento adecuado, se pondrá a disposición de la Policía cuando ya se tenga la seguridad de poder hacer la detención como corresponde”, señaló el titular del Interior cuando le preguntaron sobre la fecha en que el líder del partido Perú Libre podría ser detenido.

Sobre si Cerrón podría haber fugado a algún país del extranjero —como Bolivia—, tal como han informado algunos medios de prensa, respondió: “Las hipótesis siempre se dan. Igual hablaban de quien asesinó al periodista en la fiesta del 1 de octubre (en Lince, a la que asistió la congresista Rosselli Amuruz), la Policía sabía que estaba en Rusia; nosotros sabíamos y se hizo las coordinaciones (para capturarlo)”.

Ministro del Interior sobre la detención de Vladimir Cerrón: "Hay que tener paciencia"

Ministro del Interior sobre la detención de Vladimir Cerrón: “hay que tener paciencia” (Video: grabado con Motorola G100)

Acerca de cómo enfrentará el escenario de una nueva moción de censura que Perú Libre presentaría en su contra, en las próximas horas, dijo que no es la primera vez que los congresistas siguen ese camino y que asistirá el Pleno las veces que sean necesarias para responder las preguntas de los legisladores. “Esta es la casa de la democracia. Los congresistas tienen la oportunidad de fiscalizar a cualquier autoridad y vendré cuantas veces sea necesario”, añadió.

SOBRE SU PROBABLE RENUNCIA

En cuanto al pedido de algunos legisladores de que renuncie al cargo o dé un paso al costado, por el clima de inseguridad ciudadana y la fuga de Vladimir Cerrón, el ministro del Interior manifestó tácitamente que no lo hará: “yo renunciaré cuando cometa algo grave o un delito. No he cometido absolutamente nada. Estoy netamente en este cargo por un tema de servicio (a la ciudadanía)”.

Como se recuerda, el viernes 6, la Justicia condenó a tres años y seis meses de prisión a Vladimir Cerrón por un delito de corrupción relacionado con irregularidades en la construcción de un aeródromo cuando ejercía funciones como gobernador de Junín, en 2014, conocido como el caso ‘Aeródromo Wanka’.

En esa fecha, la portavoz de Perú Libre, Margot Palacios, dijo a Perú21 que el líder de su partido, Vladimir Cerrón, “no ha tomado ni tampoco tomará la decisión” de pedir asilo o refugio político, pese a todos los procesos penales en los que está siendo procesado en el Poder Judicial, y aseguró además que desde hace dos semanas no se ha comunicado con él.

Hasta el momento, su paradero es un misterio. El martes pasado, la Policía Internacional emitió la alerta azul para el dueño de Perú Libre, y coordina pedir en las próximas horas la alerta roja.

El titular del Interior realizó estas declaraciones después de asistir a la Comisión de la Mujer, presidida por la congresista Milagros Jáuregui, para que explique su plan de seguridad ciudadana en los casos de trata y tráfico de mujeres.

El ministro del Interior declaró a la prensa después de presentarse en la Comisión de la Mujer en la que dio información sobre la trata y tráfico de mujeres (Foto: tomada con Motorola G100)





VIDEO RECOMENDADO