Ministro del Interior se enfrenta a alcalde de Pataz por pedir su renuncia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le respondió el miércoles al alcalde de Pataz, Carlos Mariños, quien pidió su renuncia, y aseguró que al burgomaestre tiene "intereses personales".

"Sé que una de las manifestaciones que ha dado el alcalde es que está pidiendo la renuncia del ministro del Interior. Probablemente por los operativos que justamente estamos haciendo contra la minería ilegal y que, entiendo, le perjudican", dijo.

Como se recuerda, la autoridad edil exigió la renuncia de Santiváñez debido a que no se han mostrado resultados en la lucha contra la delincuencia.

"Quisiera que el ministro del Interior cumpla con su palabra. Él dijo que, si en tres meses no cambiaban los indicadores en temas de seguridad, él iba a renunciar. Ya pasaron esos tres meses y el tema de la inseguridad se ha agravado, por lo tanto, debería dar un paso al costado. Debe renunciar", dijo en Canal N el martes.

Ante ello, el titular del Interior consideró que es "un pedido de renuncia con intereses personales, no un pedido de renuncia porque la policía no esté presente o no esté haciendo nada".

"Las investigaciones que estamos haciendo contra las organizaciones criminales al alcalde le incomodan mucho", afirmó.

Santiváñez emprendió un duro mensaje contra los críticos a su gestión y aseguró que estos "no tienen absolutamente idea de lo que está sucediendo". No obstante, indicó que su cargo se encuentra a disposición de la presidenta Dina Boluarte.

"Quienes dicen que el Ministerio del Interior, que la Policía Nacional no hace nada, es simplemente porque no están bien informados, porque no tienen absolutamente idea de lo que está sucediendo", señaló.

Adrianzén también fue aludido

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, también fue consultado sobre las declaraciones del alcalde de Pataz, quien aseguró que no ha sido recibido por el Ejecutivo. Ante ello, el jefe del gabinete señaló que "es absolutamente falso".

"He estado en dos oportunidades en Pataz y yo me he reunido con el alcalde provincial y, si no me equivoco, hasta un poncho me regaló", dijo.

Además afirmó haber "estado en contacto" con la minera Poderosa, la cual ha sido víctima de atentados de mineros ilegales. "He recibido a los funcionarios de la mina en más de una oportunidad", aseveró.

