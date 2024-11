Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, envía carta a Perú21

CARTA NOTARIAL

(Autorizo dejar bajo puerta en caso se nieguen a su recepción)

SEÑORA : Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia

ASUNTO : Solicito el cese de estigmatización en el diario Perú 21 en las publicaciones del día 17 y 29 de octubre de 2024.

Por medio de la presente, por conducto notarial me dirijo a usted, en ejercicio de la defensa de mi honor y reputación, amparado en el artículo 2°, inciso 7) de la Constitución Política del Perú concordante con los artículos 130°, 131° y 132° del Código Penal Peruano y con el artículo 459° y siguientes del Decreto Legislativo N° 957 (Nuevo Código Procesal Penal). Por lo que, exijo la inmediata RECTIFICACIÓN en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de accionar en la vía penal por el delito contra el honor difamación e injuria.

En ese sentido, debo expresar mi más profundo rechazo ante los agravios reiterados que se vienen realizando en el diario Perú 21 que usted dirige, ya que ha realizado dos publicaciones injuriosas que afectan mi imagen, reputación y dignidad personal

Con fecha 17.10.2024 en la portada del Diario señaló lo siguiente:

[...] Juan José Santiváñez anunció la captura del N° 2 de SL en el VRAEM, pero el detenido es un arrepentido que colabora con la Policía y no estaba requisitoriado- TRES PATINES- falso cabecilla, falso ministro [...] Asimismo, en la portada se ha editado mi fotografía y se ha puesto un sombrero haciendo alusión al referido comediante.

Con fecha 29.10.2024 en la portada del Diario señaló lo siguiente:

[...]El 74% quiere que el Ministro del Interior Juan José Santiváñez, deje el cargo- QUE SE VAYA TRES PATINES- La ciudadanía, harta de la delincuencia, pide cambio [...]

Al respecto, es menester indicar que la libertad de expresión o el derecho de información, se consideran derechos fundamentales: sin embargo, no son absolutos porque tienen límites, y estos límites están delimitados por los derechos fundamentales que tienen las demás personas. Ahora bien, en las publicaciones que ha realizado el diario que usted dirige tanto del día 17 y 29 de octubre de 2024 se me ha llamado “Tres Patines” y lo vienen señalado de forma reiterada lo que daña ml imagen, honor y reputación

Ahora bien, el hecho de calificarme como “tres patines” no guarda relación en lo absoluto con algún tipo de información que deban transmitir a los ciudadanos, siendo dicho calificativo un agravio que me injuria que; además, no tiene amparo ni en la libertad de información ni en la libertad de expresión. por lo que, debo reiterar que el hecho de ser funcionario público no significa que mis derechos constitucionales han sido restringidos, por el contrario, deben respetarse al igual que cualquier ciudadano.

*CPE.2.7. Al honor y buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y la Imagen propias.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en el expediente N* 00015-2010-PI/TC ha señalado lo siguiente:

[...]

17. El desenvolvimiento de la personalidad solo es libre y, consecuentemente, digno, si existe una libre formación de la conciencia, La formación de la conciencia solo es verdaderamente libre sí tiene como insumo la libre circulación en la sociedad de las diversas ideas ajenas y de la información transparente de los hechos noticiosos, y sí, a su vez. se permite transmitir libremente dicha formación del pensamiento, a través de la expresión. Ergo las libertades de expresión y de información, cumplen un rol fundamental para el desarrollo de la autonomía moral del ser humano, y en esa medida, para respetar y promover su dignidad

(artículo 1° de la Constitución).

Conforme se ha podido evidenciar el hecho de que se me ponga apodos no tiene amparo jurídico en el derecho a la información ni en la libertad de expresión; por lo que se ha cometido el delito injuria y difamación al ser difundido por medio de la prensa escrita, ya que se publica en el diario que usted dirige.

Asimismo, debemos recordar que el ejercicio del periodismo se rige por el código de ética que señala lo siguiente [..] Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana [...] En el presente caso se advierte una clara intención que no es la de informar, sino la de injuriar, denigrar y ofender, ya que al decirme ” tres patines” no tiene correlación con ninguna noticia; puesto que, toda noticia tiene un contexto fáctico real y sobre todo verdadero. Por lo que, propalar sobrenombres o apodos en medios de comunicación atenta contra cualquier regla o principio del periodismo y como consecuencia vulnera mi derecho al honor y buena reputación.

Finalmente, exijo que en el PLAZO MAYOR DE CUARENTA Y OCHO, de recibida la notificación se RECTIFIQUE DE MANERA, GRATUITA, INMEDIATA Y PROPORCIONAL, en el mismo modo y forma de afectación, conforme a los estipulado en el artículo 3° de la Ley N” 26847, la cual establece mecanismos para que la persona haga ejercicio de su derecho a rectificación; señalo mi domicilio procesal en la Av. República de Panamá N” 3535- Oficina 1204- San Isidro,

Lima, 13 de noviembre de 2024

Juan José Santiváñez Antúnez

Articulo 130* del Código Penal Peruano – Injuria [ ... ] El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa [ ...]

Numeral 15) del Código de ética del Colegio de Periodistas del Perú -declaración de deberes.

Imagen

RESPUESTA DE PERÚ21

El ministro Juan José Santiváñez ha sentido que lo hemos agraviado poniéndole un apodo por sus continuos deslices, no precisamente sobre una pista olímpica de patinaje.

Perú21, en efecto, evocó el sobrenombre de un entrañable cómico cubano como era el gran Leopoldo Fernández (José Candelario Tres Patines), quien logró conquistar a los peruanos con su chispeante y verboso personaje —un pícaro leguleyo que estiraba los conceptos de la honestidad y la veracidad como si fuesen chicles— en la recordada serie cómica La Tremenda Corte.

Sin embargo, la evocación se realizó sin ningún ánimo de denigrar o humillar a un ministro que aún no logra hacer retroceder al crimen organizado, pese a los estados de emergencia, y persigue a prófugos notorios que siempre se les escapan en el último momento, mientras captura, en cambio, a otros supuestos prófugos que ni siquiera estaban requisitoriados.

Todos los desaguisados son solitos de él, pues decidió prescindir de policías honestos y competentes, a los que ha suspendido o pasado al retiro expeditivamente, desafiando a la tramitología estatal y dando un servicial ejemplo de simplificación administrativa, solo para que su jefa lo siga saludando efusivamente en las plazas públicas.

Las comparaciones son odiosas, lo reconocemos y nos disculpamos por ello, señor ministro Santiváñez. Pero, así como en La Tremenda Corte Tres Patines se lucía defendiendo sus pintorescos embrollos a punta de floro y caradurismo, lo que el titular de Perú21 quiso decir únicamente fue que usted, a pesar de la tremenda coyuntura que enfrentamos, se empeña en hacernos recordar el melifluo arte de ese inmortal personaje.

Ahora bien, los políticos en el Perú no han podido nunca esquivar la vieja tradición del sobrenombre, aquella que se origina en el travieso ingenio popular. A inicios del siglo pasado, por ejemplo, al presidente Guillermo Billingurst lo apodaron ‘Pan Grande’, más adelante a Armando Villanueva ‘Zapatón’, a Luis Bedoya Reyes ‘Tucán’ y sin ir tan lejos, ahora mismo, al alcalde de Lima todos le decimos ‘Porky’. No pues, no vale picarse.