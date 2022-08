El ministro del Interior, Willy Huerta, se presentó ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso para responder por los cambios intempestivos realizados el último sábado en los altos mandos de la Policía Nacional, pero solo evidenció un preocupante desconocimiento por las investigaciones que envuelven al mandatario Pedro Castillo. En vista de ello, las bancadas de APP y AvP vienen impulsando dos mociones de interpelación en su contra.

“¿Quién ha señalado la supuesta organización criminal? No he visto que la Fiscalía haya señalado esta situación. La prensa ha hecho su organigrama, pero eso no tiene fundamento. Considero que los medios de comunicación son los que van a determinar quién es culpable y quién no”, señaló Huerta en una de sus lamentables intervenciones.

El titular del Mininter no supo explicar en detalle por qué se hicieron los cambios justo luego de que el presidente exigiera la destitución del coronel PNP Harvey Colchado. Se limitó a confirmar que fue Castillo quien pidió los relevos haciendo uso de la prerrogativa que lo faculta. Asimismo, puntualizó que el teniente general de la PNP Luis Alberto Vera Llerena, quien hace apenas tres meses había asumido la Comandancia General de la institución, fue pasado al retiro porque “los objetivos de la seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de manera programada”, el mismo argumento que usó el jefe de Estado para expulsar al entonces ministro Mariano González de esta cartera tras 16 días en el cargo.

LE RESPONDEN

En diálogo con Perú21, González calificó de “lamentable” la exposición de su sucesor. “No sabe ni dónde está parado”, expresó al referirse sobre el desconocimiento de Huerta respecto a las investigaciones del Ministerio Público. “Organización criminal es la hipótesis principal de la Fiscalía en todos los casos que se vienen investigando. La prensa lo único que ha hecho es trasladar la hipótesis fiscal a la opinión pública, pero no es un invento de la prensa en absoluto”, aseveró.

Para González, Huerta repitió los pretextos que usaron para sacarlo del cargo y advirtió que “quien en realidad está operando todo en el Ministerio del Interior es el viceministro Abel Gamarra”.

Por su parte, el general Luis Vera Llerena reveló ayer en RPP que se enteró de su despido por una llamada telefónica y refutó los argumentos que esgrimió Huerta.

“En estos tres meses, la gestión ha sido proactiva. Se impulsaron 230 mil operativos y 52 organizaciones criminales fueron desarticuladas. Durante mi gestión se incautaron 35 toneladas de drogas”, señaló. En ese sentido, Vera Llerena consideró que fue expulsado por defender la institución de la PNP. “Dimos el apoyo debido al equipo especial en la lucha contra la corrupción”, agregó.

El exjefe de la Dircote José Baella manifestó en una carta abierta que “el ejercicio del poder para lograr impunidad es evidente por parte del presidente de la República, el mismo que tiene como uno de sus principales objetivos desestabilizar y debilitar a este equipo; y también a la institución policial”. En esa línea, exhortó al nuevo Comando PNP a que no se sujete a los mandatos del gobierno.

TENGA EN CUENTA

La Inspectoría de la PNP convocó para este miércoles al coronel Harvey Colchado a fin de que sea notificado con la denuncia que interpuso el presidente Pedro Castillo en su contra.

La moción de interpelación de AvP ya cuenta con 14 firmas, según adelantaron.

